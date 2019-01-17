Тарзан возмутил поклонников

Народ в шоке от вида голого стриптизера. Он словно бы нарочно провоцирует народ.

Второму мужу Наташи Королевой Сергею Глушко по кличке Тарзан — в марте исполнится 49 лет. Но выглядит он, конечно, сногсшибательно. Особенно на фоне большинства мужиков в стране. Просто работа стриптизером обязывает его поддерживать и лелеять свое тело.

@tarzan___official

Одинокие барышни (и не только они) облизываются, видя такую красоту и понимая, что им она не достанется. Но находятся и те, кто критикует тело Таразана. "Срамота, туалетное фото!", "Ну, некрасиво — сиськи, как у бабы", "Вам бы чуток загара, а то как поросенок", "Всегда думала, что ноги стриптизеры бреют, а теперь знаю, что нет", "Титьки как у бабы", "Что-то последнее время Тарзан стал смахивать на Джигурду", "Куда только Порывай-старшая смотрит!" — комментируют увиденное люди.