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Тарзан возмутил поклонников 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Народ в шоке от вида голого стриптизера. Он словно бы нарочно провоцирует народ.
Второму мужу Наташи Королевой — Сергею Глушко по кличке Тарзан — в марте исполнится 49 лет. Но выглядит он, конечно, сногсшибательно. Особенно на фоне большинства мужиков в стране. Просто работа стриптизером обязывает его поддерживать и лелеять свое тело.
@tarzan___official
Одинокие барышни (и не только они) облизываются, видя такую красоту и понимая, что им она не достанется. Но находятся и те, кто критикует тело Таразана. "Срамота, туалетное фото!", "Ну, некрасиво — сиськи, как у бабы", "Вам бы чуток загара, а то как поросенок", "Всегда думала, что ноги стриптизеры бреют, а теперь знаю, что нет", "Титьки как у бабы", "Что-то последнее время Тарзан стал смахивать на Джигурду", "Куда только Порывай-старшая смотрит!" — комментируют увиденное люди.
Напомним, что чреслами Глушко крутил далеко не всегда. Он окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, дослужился до старшего лейтенанта, потомторговал, работал зазывалой в частном магазине и администратором в салоне у Сергея Зверева. Потом попал случайно в модельный бизнес. А 1997 году стал работал стриптизером в гей-клубе. Через пять лет работы Тарзана стали приглашать на выступления известные артисты. В 2003 году он сочетался узами брака с Наташей Королевой. Правда, поклонники теперь шутят: "Почему вы не с Волочковой? Красивая была бы пара. Т.е. два сапога пара". Мол, та тоже любит хвастаться своими телесами.
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Звёзды , Сергей Зверев , Наташа Королева , Сергей Глушко
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