Голубкина рассказала о разводе с Фоменко и их детях

Мария Голубкина и Николай Фоменко долгие годы были одной из самых ярких и обаятельных пар в актерской среде. Их развод в 2008 году стал для поклонников настоящим шоком. Многие надеялись, что это кризис среднего возраста или уставших друг от друга супругов, и, передохнув, Мария и Николай воссоединятся. Однако этого не произошло. Фоменко вскоре после расставания женился, вместе с супругой Натальей 56-летний актер, музыкант и ведущий воспитывает 9-летнего сына Васю. 45-летняя Голубкина встречалась с сыном актера Василия Ливанова Борисом. Однако бывшие супруги — Голубкина и Фоменко — остаются близкими людьми и сохраняют уважительные, дружеские отношения.

Они запросто могут стать примером для современных пар, которые при разводе громко делят потомство и имущество, скандалят, не задумываясь о психике детей. Мария рассказала, что помогло ей поступить мудро при бракоразводном процессе, чтобы как можно меньше травмировать сына и дочку.

«К сожалению, люди расходятся, когда перестают друг друга слышать. Это не означает, что после развода нужно срочно заводить новые семьи. Требуется время, чтобы все обдумать, и сделать выводы. Мы были вместе много лет, осмысленно нажили детей. Они-то любят и маму, и папу. Мужчина и женщина могут вести себя черт-те как до тех пор, пока у них не родятся дети. Сходиться-расходиться, ссориться — мириться — все игра. Рождаются дети — это уже семья. И потерпевшие при разводе — это они», — рассказала актриса.

Голубкина уверена, что ради детей нужно всеми силами постараться наладить если не дружеские, то хотя бы ровные и спокойные отношения, пишет 7 Days. Сейчас их дочери Анастасии 20 лет, сыну Ивану — 15 лет. При этом Фоменко продолжает наряду с ней оставаться для них главным человеком в жизни.

«Только он их и воспитывает. Отец должен научить детей работать. И Николай это делает с успехом. Дети его слушают. Когда человек — бездельник, он может научить только лениться. Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают. А что касается юмора, я буду повеселее и поостроумнее, чем Коля», — отметила она.

Напомним, помимо детей с Голубкиной, у Фоменко есть дочь от перового брака Екатерина и даже две внучки, которых она ему подарила, а также сын, рожденный в последнем браке.