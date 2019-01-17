Воробьев опубликовал откровенное письмо Дайнеко

Певец Алексей Воробьев на радость своих фанатов выложил в свой аккаунт в Instagram довольно вызывающее фото с бывшей девушкой Викторией Дайнеко , и написал очень откровенный пост об их отношениях. Поклонники давно подозревали, что пара может сойтись, а теперь певец фактически подтвердил это.

«Всё, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой, или каждому из нас дальше подкинет судьба», — написал певец под снимком, где у него на коленях сидит Виктория.

Он добавил, что их отношения проходят «сквозь года и тысячи миль», а он ценит и бережет «каждый момент», когда ему удавалось быть вместе с Викторией. Воробьев сделал и довольно откровенное заявление. «Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твоё тело возбуждало во мне всё остальное», — написал он под фото. Певец признался, что не знает, что их ждет. И закончил свое открытое письмо словом «Целую» и подписью «Твой AV».

Поклонники в комментариях пожелали паре всегда оставаться вместе. «Всё верно сказано, что если за 10 лет -жизнь Вас сводит всё время-это не с проста, примите это и будьте вместе на долгие года», «Дай бог им счастья, гармоничная пара. Через столько лет воссоединились, значит судьба», «Очень трогательные слова!Счастья вам», — написали фанаты под откровением Воробьева.