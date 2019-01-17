Ротару без макияжа удивила всех

Невестка народной артистки Светлана Евдокименко опубликовала фото свекрови

В августе София Ротару отметила 70-летие на Сардинии в кругу семьи. Недавно невестка артистки опубликовала семейное фото с мужем Русланом и знаменитой свекровью, где можно увидеть Ротару, разменявшую восьмой десяток, без макияжа.

sofiarotaru.official

Поклонники не сразу признали в даме на переднем плане любимую артистку. Восторг по поводу моложавой внешности артистки трудно сдержать.

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Ротару не скрывает, что заботится о своем внешнем виде и прибегает к помощи косметологов и хирургов. «Для людей, профессия которых требует внешней привлекательности и абсолютной ухоженности, пластическая хирургия часто становится важным условием успешности. Поймите, это не продиктовано модой. Речь идет о необходимости реализовывать себя, быть интересной окружающим людям или публике», — уверяла артистка в одном из интервью.

Большинство подписчиков поблагодарили Светлану за публикацию и просили как можно больше делиться семейными фото, поскольку у самой Софии Ротару официальной страницы в «Инстаграме» нет.