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Ротару без макияжа удивила всех 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: @svetika
Невестка народной артистки Светлана Евдокименко опубликовала фото свекрови
В августе София Ротару отметила 70-летие на Сардинии в кругу семьи. Недавно невестка артистки опубликовала семейное фото с мужем Русланом и знаменитой свекровью, где можно увидеть Ротару, разменявшую восьмой десяток, без макияжа.
sofiarotaru.official
Поклонники не сразу признали в даме на переднем плане любимую артистку. Восторг по поводу моложавой внешности артистки трудно сдержать.
@svetika
Ротару не скрывает, что заботится о своем внешнем виде и прибегает к помощи косметологов и хирургов. «Для людей, профессия которых требует внешней привлекательности и абсолютной ухоженности, пластическая хирургия часто становится важным условием успешности. Поймите, это не продиктовано модой. Речь идет о необходимости реализовывать себя, быть интересной окружающим людям или публике», — уверяла артистка в одном из интервью.
Большинство подписчиков поблагодарили Светлану за публикацию и просили как можно больше делиться семейными фото, поскольку у самой Софии Ротару официальной страницы в «Инстаграме» нет.
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