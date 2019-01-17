Фанаты обсуждают 47-летнюю Кудрявцеву в бикини

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В своем микроблоге Лера Кудрявцева, которая стала мамой в августе 2018 года, поделилась первыми снимками в бикини после беременности. Однако, в отличие от многих представительниц столичного «бомонда», супруга хоккеиста Игоря Макарова предпочитает скрывать фигуру под цветными парео и купальными костюмами, в которых она появляется на пляже.

При этом поклонники не смогла оставить без внимания новые снимки светской львицы, на которых она запечатлена в бикини. «Нереальная красота, вы Лера умеете в любом месте и в любое время выглядеть супер красиво», «Какие яркие цвета на молодой маме», «Уважаю тех женщин, которые ухаживают за собой, чтобы достойно выглядеть, и в одежде прекрасны», «Стройная фигурка, и это у мамочки, которая недавно родила ребенка», «То, что нужно! Вашему мужу очень повезло», «Изящная, красивая, статная… фигурка просто загляденье», — отметили поклонники Леры Кудрявцевой.

Напомним, что от хоккеиста Игоря Макарова телеведущая родила дочку Марию. Спустя несколько недель после родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска, улетев в Сочи на фестиваль «Новая волна» в качестве ведущей.