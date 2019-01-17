Звезды, бросившие своих детей

Есть звёзды, которые ради рождения и воспитания детей прерывают карьеру или пытаются совмещать работу и семью. А есть другие знаменитости, которые оставляют детей бабушкам и дедушкам или бывшим супругам, чтобы полностью сосредоточиться на карьере.