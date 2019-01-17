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Звезды, бросившие своих детей 

Рамблер 22 минуты назад
Есть звёзды, которые ради рождения и воспитания детей прерывают карьеру или пытаются совмещать работу и семью. А есть другие знаменитости, которые оставляют детей бабушкам и дедушкам или бывшим супругам, чтобы полностью сосредоточиться на карьере.
Юрий Стоянов в 1978 году женился, в браке появилось двое сыновей. Однако семья через несколько лет распалась, поскольку Юрий увлёкся другой женщиной. В новой жизни не нашлось места для детей от прежнего брака, поэтому сейчас сыновья Стоянова, уже взрослые мужчины, не стремятся общаться с отцом и даже не носят его фамилию. Впрочем, и сам артист, похоже, не стремиться наладить испорченные когда-то отношения с детьми, хотя и переживает, что жизнь сложилась именно так.
Почему сыновья Дениса Матросова от первого брака не считают его отцом? Что стало с приёмной дочерью Ирины Понаровской? Почему Наталья Фатеева не поддерживает отношения ни с кем из троих детей? Узнайте обо всём из видео.
Женский форум
Звёзды , Видео , Дети , Наталья Фатеева , Ирина Понаровская , Денис Матросов , Юрий Стоянов
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