Знаменитости, прославившиеся в зрелом возрасте

Некоторые голливудские звёзды выросли на глазах публики. Юные артисты начали сниматься ещё дошкольниками, поэтому их взросление прошло под прицелами камер. А вот другие знаменитости стали популярными лишь в зрелом возрасте. Конечно, они снимались в кино и раньше, но роли были так незаметны, что о них знали лишь критики и самые въедливые киноманы.

Мало кто представляет себе молодого Жана Рено . Подавляющее большинство зрителей вспомнят французского актёра лишь уже зрелым мужчиной. Жан долго пытался найти себя в кино, но только когда ему было под 40, он встретился с режиссёром Люком Бессоном , благодаря которому и стал звездой. Сначала был боевик «Подземка» (1985), где Рено снимался уже 37-летним, а в 1994 году прогремел и «Леон», выведший Жана Рено в мировые знаменитости. На тот момент актёру было 46.

Смотрите видео и узнайте о других артистах, которых мы не помним молодыми.