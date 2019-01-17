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Знаменитости, прославившиеся в зрелом возрасте 

Рамблер 22 минуты назад
Некоторые голливудские звёзды выросли на глазах публики. Юные артисты начали сниматься ещё дошкольниками, поэтому их взросление прошло под прицелами камер. А вот другие знаменитости стали популярными лишь в зрелом возрасте. Конечно, они снимались в кино и раньше, но роли были так незаметны, что о них знали лишь критики и самые въедливые киноманы.
Мало кто представляет себе молодого Жана Рено. Подавляющее большинство зрителей вспомнят французского актёра лишь уже зрелым мужчиной. Жан долго пытался найти себя в кино, но только когда ему было под 40, он встретился с режиссёром Люком Бессоном, благодаря которому и стал звездой. Сначала был боевик «Подземка» (1985), где Рено снимался уже 37-летним, а в 1994 году прогремел и «Леон», выведший Жана Рено в мировые знаменитости. На тот момент актёру было 46.
Смотрите видео и узнайте о других артистах, которых мы не помним молодыми.
Звёзды , Видео , Люк Бессон , Жан Рено
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