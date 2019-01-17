Алеся Кафельникова устроила опасный заезд

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, судя по всему, обожает быструю езду. Не так давно она отправилась в Индонезию, на Бали. Здесь девушка в компании друзей проводит свой отпуск. Надо сказать, что Кафельникова любит и умеет шокировать публику. На ее страничке в соцсетях временами появляются очень неоднозначные фотографии. В этот раз дочь спортсмена удивила всех опасной ездой на мотоцикле.

На страничке Алеси Кафельниковой в социальной сети Instagram появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть, как за рулем байка сидит ее друг, а сама красавица расположилась перед товарищем на передней части мотоцикла. При этом она находится задом к проезжей части и не видит, что творится впереди. Кафельникова и ее друг весело смеются. При том они, видимо, не отдают себе отчета, что грубо нарушают правила дорожного движения.

«Береги себя, деточка», «Алесь, тебя не узнать», «Опасно», «Вот это молодость. Как скучно я живу», «Сорвалась во все тяжкие», — заметили в комментариях пользователи.