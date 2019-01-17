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Навка продемонстрировала фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фигуристка продолжает наслаждаться отдыхам на Мальдивах.
Минувший год был очень продуктивным для Татьяны Навки. Она много путешествовала, гастролировала, а также создала новое ледовое шоу «Аленький цветочек». После этого спортсменка позволила себе отправиться в отпуск на Мальдивы. Именно там она сейчас отдыхает со своим мужем Дмитрием Песковым и дочерью Надеждой. На днях фигуристка опубликовала фото, на котором запечатлена в платье с рюшами. Из-за неудачного наряда распространились слухи, что девушка беременна.
Навка не стала комментировать домыслы, а просто поделилась видео, на котором позирует в купальнике и парео. В кадре спортсменка ходит по побережью и старается показать себя со всех сторон. «Когда просто хорошо», — написала она. Поклонники смогли рассмотреть стройное и подтянутое тело Татьяны и удостовериться в том, что она не находится в интересном положении. Многие не удержались и восхитились физической формой фигуристки.
«Вот достойный образ. Ни тебе шпагата, задирания ноги», «Ослепительно хороша, наше национальное достояние!», «Фигура как у девчонки! Супер!», «Любуюсь! Так приятно, что у нас такие красивые женщины!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Навки есть не только четырехлетняя дочь Надежда. Также от бывшего мужа Александра Жулина у нее есть 18-летняя дочь Александра. Большую часть времени девушка проводит за границей, но достаточно часто видится с мамой и находится в теплых отношениях с Песковым.
фото: instagram.com/tatiana_navka/
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Звёзды , Видео , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Александр Жулин
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