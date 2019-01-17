Принцесса Монако разорвала помолвку с женихом

В марте прошлого года правнучка Грейс Келли и племянница князя Альбера II Шарлотта Казираги принимала поздравления с помолвкой: принцесса обручилась с сыном актрисы Кароль Буке , кинопродюсером Дмитрием Рассамом. В октябре пара стала родителями малыша, но до свадьбы, увы, дело не дойдет: на днях стало известно, что Шарлотта разорвала помолвку с женихом спустя всего два месяца после рождения ребенка.

Случается такое, к слову, уже не в первый раз: в 2015 году принцесса порвала со своим многолетним возлюбленным, актером Гадом Эльмалехом, прямо накануне свадьбы. Друзья Шарлотты и Дмитрия считают, что причиной их расставания стала банальная несовместимость темпераментов, а появление общего маленького ребенка только подчеркнуло эту разницу.

«У них обоих очень сильные и независимые характеры. После рождения ребенка они вдруг поняли, что их отношениям пришел конец, они больше не могут быть вместе», — рассказал инсайдер. Остаться друзьями Дмитрию и Шарлотте тоже вряд ли удастся: процесс расставания был настолько бурным и болезненным, что вряд ли стоит ждать примирения.