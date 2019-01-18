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Сын пристыдил оголившегося Нагиева 

Дни.ру + ещё 10 1 час назад
Фото: Дни.ру
Дмитрий Нагиев устроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которых позирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал на демарш родителя.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Нагиев опубликовал несколько фотографий, где предстал в дезабилье. "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", — самонадеянно подписал одно из фото Нагиев. Всего за час этот снимок собрал более 175 тысяч лайков и множество комментариев.
Не остался в стороне сын Дмитрия Кирилл Нагиев. Он пристыдил знаменитого папу: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает) как мне быть?" Неизвестно, что ответил наследнику популярный телеведущий, потому как вскоре он быстро удалил пикантные кадры. Вместо этого он выложил селфи и написал: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)".
Многочисленные подписчики высказались относительно поднявшейся шумихи. "грусть нисусветная в глазах… эпотаж это баловство… душе там в "хоромах"., ох как несладко… видимо кризис нехватки духовной пищи… так оно и есть!", "Четкий прям🤣взбучка людей зашла, не зря вы", "Это все прикольно конечно и все мы люди в конце концов… но лицо Первого канала "Голос-дети"…", "Димычу, внимания что ли не хватает… нет… ему человека милого и с пониманием не хватает… круговерть и фальш вокруг напрягла, видно, уже порядком… отсюда такой поступок…" — проанализировали действия Дмитрия Нагиева интернет-пользователи.
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Звёзды , Другое , Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Кирилл Нагиев
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