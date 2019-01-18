Чудеса фотошопа: знаменитости до и после обработки в глянце

Идеальные на больших экранах и на страницах глянцевых журналов, знаменитости редко обходятся одним только гримом и правильным макияжем, чтобы выглядеть потрясающе. Часто в ход идет более действенный инструмент, а именно фотошоп. На что он способен в умелых и неумелых руках, читатели смогут увидеть в нашей подборке.

Анджелина Джоли

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Кажется, даже самой красивой женщине на планете временами нужны не только кисти для макияжа, но и фотошоп. Журнал явно старался сделать как лучше, выровняв и освежив звезде тон кожи, но к чему было обводить радужку глаз и убирать родинки — непонятно.

Ким Кэттролл

kinoafisha.info

Пока в большом городе люди строят любовь, в фотостудиях ретушеры трудятся, не покладая рук. Неудивительно, что ровесницы звезды при взгляде на ее фото в журналах испытывают зависть и грусть. Они забывают, что фотошоп способен омолодить любую женщину на несколько лет, убрав морщины, подтянув обвисшую кожу и добавив блеска глазам.

Шэрон Стоун

kinoafisha.info

Когда популярной актрисе исполняется 60 лет, в фотографах и ретушерах просыпается основной инстинкт — скрыть морщины и другие неровности кожи. В случае с Шэрон Стоун журнал обошелся малыми средствами и добавил снимку чуть больше яркости. Хотя в чем в чем, а в блеске актриса не нуждается, разменяв седьмой десяток, она не перестает сниматься в кино и наслаждаться романтическими отношениями.

Мадонна

kinoafisha.info

Еще одна 60-летняя дива категорически отказывается стареть, но если Шэрон Стоун принимает свой возраст с достоинством, то певица все чаще выставляет себя в нелепом виде. Ретушировать фотографии Мадонны приходится до такой степени, что порой снимки до и после кажутся разными фотографиями.

kinoafisha.info

И хотя журнал убрал все следы возраста на лице и теле звезды, на фото она смотрится неестественной.

Джастин Бибер

kinoafisha.info

Казалось бы, зачем одному из самых смазливых исполнителей прибегать к возможностям ретуши? Для придания образу большей мужественности. Оказывается, модный бренд Calvin Klein имеет свои стандарты мужской красоты, и если модель им не соответствует, ретушеры просто подгоняют ее под них. Для фотосессии Биберу придали объемы в области бицепсов, груди и других стратегически важных местах.

Бритни Спирс

kinoafisha.info

37-летняя поп-принцесса не хочет учиться на ошибках Мадонны и продолжает оголяться на сцене и для обложек глянцевых журналов. И хотя певица упорно занимается спортом и придерживается правильного питания, возраст и пережитые стрессы берут свое. Для фотосессии в открытом купальнике ретушеры поработали над звездной фигурой: подтянули ягодицы, уменьшили объем бедер и рук и слегка сузили талию.

Пенелопа Крус

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Харизматичная бандитка и в свои 44 года может похвастаться прекрасной фигурой и красивым лицом. Гусиные лапки у глаз не отнимают, а возможно и придают ей очарования. Но с такой позицией не согласился глянцевый журнал, который убрал морщины звезды и вдобавок к этому осветлил тон ее кожи, волос и глаз, отчего Пенелопа стала выглядеть неестественно.

Кэти Перри

kinoafisha.info

Кэти Перри — одна из тех знаменитостей, кто выступает против пластических операций и призывает любить свое тело. Разумеется, когда певица увидела свое отретушированное изображение на обложке Rolling Stone, то поспешила обрушиться на журнал с обвинениями. Надо заметить, что внешность звезды не подверглась глобальным изменениям — ретушеры лишь изменили яркость фото, убрали гольф с одной ноги и сделали пальцы на руке заметнее.

Фэйт Хилл

kinoafisha.info

Американская кантри-певица появилась на обложке издания RedBook и резко похудела. Это заметно по истончившейся руке Фэйт Хилл, которая после обработки стала выглядеть чужой. На этом фоне исчезнувшие морщины и мешки под глазами уже не так бросаются в глаза.

Дженнифер Лоуренс

kinoafisha.info

«Голодные игры» далеко не сразу помогли Дженнифер Лоуренс похудеть и позже случайно похвастаться стройной фигурой при помощи хакеров. До экранизации антиутопии актриса славилась пухлыми щеками и любовью к картошке фри. В одной из фотосессий ретушеры подчеркнули звездные скулы, сузили талию и убрали складки на животе, тем самым сделав ее образ изящнее.

Ким Кардашьян

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38-летняя звезда даже в реальной жизни выглядит так, будто у нее есть крем с функциями фотошопа, что уж говорить о постановочных фото. Семейство Кардашьян всегда любило приукрашать достоинства и скрывать недостатки. Вот и на представленном снимке ретушеры уменьшили объемы Ким, скрыли следы целлюлита и придали ее коже больше блеска.

Ева Мендес

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Супруга Райана Гослинга на фото для издания Cosmopolitan выглядит немного удивленной, также как и читатели, которые увидели оригинальный снимок. Оказывается, звезде убрали мешки под глазами и носогубные складки, скрыв следы усталости.

Принц Джордж

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Когда журналы обрабатывают фотографии звезд — это дело понятное. Но когда очередь доходит до малышей, остается лишь в недоумении разводить руки в стороны. Издание Us Weekly посчитало, что маленький принц Джордж недостаточно очарователен и высветлило ему цвет глаз — и это не считая изменения яркости снимка в целом.