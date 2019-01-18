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Снимок обнаженной Волочковой в снегу снова возмутил поклонников звезды 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Бывшая балерина наслаждается домом после отдыха на Мальдивах.
Приехав с отдыха на Мальдивах домой, где она вообще-то планировала остаться жить, бывшая балерина Анастасия Волочкова снова занялась своим, похоже, любимым занятием — выкладывать на свою страницу в Instagram неоднозначные, часто провокационные снимки.
@volochkova_art
Так получилось и с новым ее постом в микроблоге. Волочкова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она лежит в снегу, прикрывшись банным березовым веником. Как отмечает сам светская львица, на Мальдивах она окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег.
«Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома», — призналась Анастасия.
И поскольку большинство ее снимков в соцсети однотипны (первое место по популярности, наверное, побьют снимки знаменитого шпагата звезды), то и комментарии подписчиков особой оригинальностью не отличаются.
Часть комментаторов снова упрекнула Волочкову в тотальной распущенности, заступники же, по традиции, обвиняли критиков в зависти к успеху звезды.
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Женский форум95
Звёзды , Видео , Анастасия Волочкова
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