Помощница Петросяна рассказала, как ее обзывают

Помощница Евгения Петросяна 29-летняя Татьяна Брухунова в конце прошлого года призналась, что между ней и юмористом роман. По ее словам, сейчас она не может оставить мужчину одного, потому что он очень переживает по поводу расставания с супругой Еленой Степаненко . Брухунова также открыла для всех желающих свою личную страничку в социальных сетях. Однако, не исключено, что женщина уже пожалела об этом. В ее адрес раздаются сотни гневных комментариев.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — заявила Брухунова.

«Не обращайте внимания. У людей нет своей жизни, вот и обсуждают. Делайте то, что считаете нужным», «Вы так не похожи на других. У вас свой стиль, свой взгляд. Вы для меня открытие и мне очень интересны», «Танечка, вы очень добрая! Вы станете в скором времени великолепной мамочкой и женой!» «Татьяна, все стихнет, устаканется, время все расставит по местам. Вы не обязаны всем нравиться. Главное, что ваша семья счастлива, что есть гармония, не это ли самое главное в жизни?! Мы вас поддерживаем», — заявили в комментариях пользователи.