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Костенко подогрела слухи о второй беременности 

WMJ.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя модель Анастасия Костенко подогрела слухи о новой беременности.
Недавно маленькой Милане Тарасовой исполнилось полгода, и поклонники модели и ее мужа-футболиста Дмитрия Тарасова стали подозревать, что Анастасия готовится к новому материнству. Она уже завершила грудное вскармливание и признавалась, что хочет родить Милане брата или сестру, а теперь проговорилась о погодках.
Любмый очень хочет погодок (и я тоже). Делитесь лайфхаками, у кого они есть,
— ответила она в сториз на вопрос одного из фолловеров.
В свою очередь, Дмитрий Тарасов рассказал своим подписчикам, что крестным отцом его второго общего с Анастасией ребенка станет футболист Алексей Миранчук. Осталось только дождаться, когда звездные супруги решатся на второго малыша — либо решатся рассказать, что он уже «на подходе»!
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