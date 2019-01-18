Костенко подогрела слухи о второй беременности 

24-летняя модель Анастасия Костенко подогрела слухи о новой беременности.
Недавно маленькой Милане Тарасовой исполнилось полгода, и поклонники модели и ее мужа-футболиста Дмитрия Тарасова стали подозревать, что Анастасия готовится к новому материнству. Она уже завершила грудное вскармливание и признавалась, что хочет родить Милане брата или сестру, а теперь проговорилась о погодках.
Любмый очень хочет погодок (и я тоже). Делитесь лайфхаками, у кого они есть,
— ответила она в сториз на вопрос одного из фолловеров.
В свою очередь, Дмитрий Тарасов рассказал своим подписчикам, что крестным отцом его второго общего с Анастасией ребенка станет футболист Алексей Миранчук. Осталось только дождаться, когда звездные супруги решатся на второго малыша — либо решатся рассказать, что он уже «на подходе»!