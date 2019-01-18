Костенко подогрела слухи о второй беременности

24-летняя модель Анастасия Костенко подогрела слухи о новой беременности.

Недавно маленькой Милане Тарасовой исполнилось полгода, и поклонники модели и ее мужа-футболиста Дмитрия Тарасова стали подозревать, что Анастасия готовится к новому материнству. Она уже завершила грудное вскармливание и признавалась, что хочет родить Милане брата или сестру, а теперь проговорилась о погодках.

Любмый очень хочет погодок (и я тоже). Делитесь лайфхаками, у кого они есть,

— ответила она в сториз на вопрос одного из фолловеров.