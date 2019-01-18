Водянову осудили за «неприличный» снимок

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию с раздвинутыми ногами, за что подписчики обрушили на нее шквал критики и негативных комментариев.

Подписчицы модели негативно восприняли выходку Водяновой и распекли ее за слишком откровенную позу. «Ужасная фотография, на кресле гинеколога и то приличнее выглядит женщина, не ожидала», — писали одни.

«Какая пошлость! Вы же не проститутка, выкладывать фото в таком виде. Всякое уважение к Вам пропало», — возмущались другие.

«Фуууууу, неужели пошлость в моде? Ужасссс! Ну и нравы. Куда катимся. О чем речь: о сапогах или о безнравственности? Обувь можно и по-другому рекламировать. Есть и получше. Ну и что. Мерзко, фу», — негодовали третьи.