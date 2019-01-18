Самые красивые звездные пары СССР

Когда-то публика узнавала актёров по их ролям, сегодня же куда больше известности приносят артистам романы, свадьбы и разводы. Во времена СССР публично говорить о любовных приключениях не было принято, однако поклонники всё равно интересовались личной жизнью кумиров и следили за браками кинозвёзд.

Одной из самых красивых пар советского кино были Наталья Гвоздикова Евгений Жариков . Они познакомились на съёмках многосерийного телефильма «Рождённая революцией», где играли сначала влюблённых, а потом супругов. Как это часто бывает, экранные отношения перешли в жизнь. Наталья и Евгений были вместе более 40 лет вплоть до смерти Жарикова в 2012 году. Даже роман Евгения на стороне и рождение внебрачных детей не разбили эту семью.

Смотрите видео и узнайте о других советских звёздных парах.