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Самые красивые звездные пары СССР 

Рамблер 1 час назад
Когда-то публика узнавала актёров по их ролям, сегодня же куда больше известности приносят артистам романы, свадьбы и разводы. Во времена СССР публично говорить о любовных приключениях не было принято, однако поклонники всё равно интересовались личной жизнью кумиров и следили за браками кинозвёзд.
Одной из самых красивых пар советского кино были Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков. Они познакомились на съёмках многосерийного телефильма «Рождённая революцией», где играли сначала влюблённых, а потом супругов. Как это часто бывает, экранные отношения перешли в жизнь. Наталья и Евгений были вместе более 40 лет вплоть до смерти Жарикова в 2012 году. Даже роман Евгения на стороне и рождение внебрачных детей не разбили эту семью.
Смотрите видео и узнайте о других советских звёздных парах.
Звёзды , Видео , Любовь , Наталья Гвоздикова , Евгений Жариков
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