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Звезды Голливуда с предками из России 

Рамблер 3 часа назад
Хелен Миррен — британская актриса, которую на весь мир прославила роль королевы Великобритании Елизаветы Второй в фильме «Королева» (2006). Но далеко не все знают, что Хелен имеет русские корни и при рождении получила имя Елена Лидия Васильевна Миронова. Её дед Пётр до революции работал в Англии, а после, не приняв советских порядков, остался в стране. Отец будущей звезды стремился ассимилироваться в Британии и сам сменил имя с Василий на Бэзил, а после поменял и имя дочери. Так Елена Миронова и стала Хелен Миррен.
Смотрите ролик и узнайте о других голливудских знаменитостях, предки которых жили в России.
Звёзды , Видео , Елизавета II , Елена Миронова , Хелен Миррен
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