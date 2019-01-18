Звезды Голливуда с предками из России

Хелен Миррен — британская актриса, которую на весь мир прославила роль королевы Великобритании Елизаветы Второй в фильме «Королева» (2006). Но далеко не все знают, что Хелен имеет русские корни и при рождении получила имя Елена Лидия Васильевна Миронова. Её дед Пётр до революции работал в Англии, а после, не приняв советских порядков, остался в стране. Отец будущей звезды стремился ассимилироваться в Британии и сам сменил имя с Василий на Бэзил, а после поменял и имя дочери. Так Елена Миронова и стала Хелен Миррен.

Смотрите ролик и узнайте о других голливудских знаменитостях, предки которых жили в России.