Глюк'oZа восхитила фанатов фигурой в купальнике

Как и многие отечественные знаменитости, ударно поработавшие в ноябре-декабре, в январе певица Глюк'oZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) отправилась в отпуск в жаркие страны. Артистка выбрала Таиланд и не прогадала.

Начало января ознаменовалось для рядовых россиян, пользующихся социальной сетью Instagram, ставшим привычным обилием фотографий представителей отечественного шоу-бизнеса, демонстрирующих свой шикарный отдых в какой-нибудь жаркой стране. И пока офисные работники, еле продрав глаза в кромешной зимней тьме, ползут на работу, наши знаменитости греют косточки под ласковым солнцем на белоснежном песке.

А что? Они это заслужили! Артисты, как рабы на гондолах, вкалывали два последних месяца в 2018 году, изображая веселье и безудержные танцы на многочасовых съемках различных новогодних программ, которые в одночасье показали по телеканалам в ночь на 1 января. И теперь имеют полное право расслабиться.

"Какая пироженка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ага пироженка на другой пироженке;)", "Я хотел бы стать камнем что сзади))))))", "Хороша… Нет слов", "Супер! Красотка!", "Капкейчик", "Конечно классная.есть на что глазки положить. И полюбоватся", — рассыпались в комплиментах певице фанаты.