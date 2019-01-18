«Я бы не женился, пока страсть не утихнет»

Певец рассказал нам про женитьбу, женские ягодицы и вечную любовь.

«Увидел, как приехал чувак на «копейке», и понял, что у меня нет никаких шансов»

— Расскажи про свою первую влюбленность.

— Помню детство, мне лет 8−9, наверное. Девушка была старше на несколько лет, уже подросток. Большая разница в возрасте, так что чувства были не взаимны. Тут скорее любовь с оттенком страдания, не складывалось. Но чувства помню! Иногда мне удавалось в ее компании ходить на горки, и даже в гостях она у меня бывала. Но общалась как с маленьким. Это во мне страсти бурлили! Однажды я увидел, как за ней приехал чувак на машине, на «копейке», кажется. И понял, что у меня нет никаких шансов. Страдал, но пережил это. Потом у меня появились ровесницы.

— А первый поцелуй помнишь?

Стас Пьеха:

— Он был лет в 11, может, в 12. Мне сказали, что есть девушка, которая может научить. Я подошел к ней, спросил, она сказала: «Да не вопрос!» Прикольно было, взбудоражило. Учиться там нечему, но желаемое я получил. Потом уже пытался передавать опыт дальше, со временем.

— В какую знаменитость ты был влюблен в детстве?

Стас Пьеха:

Шерон Стоун , «Основной инстинкт»: нога на ногу, такие сексуальные сцены. И она была очень красивая. Это моя первая детская влюбленность. Потом встретиться с ней не удалось, но видел на фотках — она такая взрослая сейчас уже. А вот образ из моего детства — идеальный. А еще как-то мне приснился сон, что я с Мадонной . Но на самом деле я никогда не мечтал о таком. Больше не вспомню.

«Я бы не женился, пока страсть не утихнет»

— На каком свидании допустима интимная близость?

Стас Пьеха:

— На первом она может обесценить дальнейшее общение. Если какое-то время не допускать близости, то желаемое будет значительно интереснее, и отношения, возможно, продлятся дольше. Ведь есть определенные этапы, и можно семимильными шагами их пройти и быстренько расстаться — как правило, чем быстрее близость случается, тем скорее история себя исчерпывает. Поэтому если есть планы, если человек интересен не только как объект вожделения, а в принципе, то не стоит сразу. У меня нет никаких критериев, все зависит от желания. Мужчина готов не торопиться, если женщина ему действительно важна, если она представляет для него ценность, важность. Крепиться можно и месяцы, если понимаешь, для чего это.

— Возможны ли серьезные отношения сразу после первого свидания? Например, пойти и жениться?

Стас Пьеха:

— Часто бывают импульсивные решения: химия, забурлило-закипело, и боишься потерять, хочешь связать и забрать. В такие моменты надо брать паузы, тут мало здравомыслия. Чисто физика решает, гормоны. Не всегда это правильно. Разумеется, бывают исключения, но я — за паузу. Пока сумасшедшая страсть не поутихнет, я бы не женился. Потом сойдет пелена, и вдруг человек окажется совсем не таким, как надо. Это уже не шутки, не в кино вместе ходить.

— Какая часть тела у девушек кажется тебе наиболее сексуальной?

Стас Пьеха:

— Ягодицы. Наверное, я банален в этом плане. Не лодыжки, не горбинка на носу. Женские ягодицы — это круто. Округлые, подтянутые. Но этот момент корректируется в зависимости от человека (улыбается). Тем более что легче всего качать ягодицы — есть много упражнений, тут ничего сложного нет. Даже не вкалывая ничего. А если прибегать к такой помощи, то уж лучше мне тогда не знать об этом.

— А какая часть твоего тела нравится тебе больше всего?

Стас Пьеха:

— Мне сложно сказать. Может, плечевой пояс хорошо развит — руки, плечи, спина. Девушки на многое обращают внимание. Думаю, что если человек умен, обаятелен и естественен, то смотрят на него. А если этим не берет, то уже тело оценивается, уже и попа, и руки, и лицо. Все важно. Но у мужчин можно фокус с тела убрать.

«Любовь — это про отдачу»

— Сколько человек слышали от тебя фразу «Я люблю тебя»?

Стас Пьеха:

— Несколько. Пальцев на руках хватит, чтобы сосчитать. Сейчас мне совсем нелегко сказать эти слова, понимание, что такое любовь, изменилось. Но когда-то я влюблялся, было по кайфу — сразу думал, что любовь, и признавался. Любовь — это желание делать что-то бескорытсно, не ожидая ничего взамен. Это про отдачу. Люблю — значит, готов отдавать, и мне хорошо, я не страдаю, и мне не больно. А если больно, то это не любовь, а деструктивные отношения. Созависимость, например, разные термины подходят. Любовь — это когда ты готов отпустить человека и принимаешь этот факт.

— Были ли у тебя отношения на расстоянии? Возможна ли такая любовь?

Стас Пьеха:

— Что-то было по интернету. Такая история, быстрая. Исчерпывает себя сразу. Есть потребность в физическом контакте, тактильном, в разговорах. Обнимать и видеть куда важнее, чем просто говорить. Тем более с возрастом слова теряют свой вес и важно дать тепло человеку. Мало кому подходят отношения на расстоянии.

— Вечная любовь существует?

Стас Пьеха:

— Мне очень сложно поверить в это. Наверное, она существует, но для этого важно духовно пробудиться. Мы же живем в суете: бабки, собственность, престиж, вся эта история. В этом уравнении вечной любви быть не может. Если пробудиться, стать лучшей версией себя, возможно и такое. Возможно ли это в моей жизни? Пока не знаю. Я делаю шаги к этому, так что посмотрим.