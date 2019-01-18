Звезды, чья красота не вписывается в рамки стандартов

Принято считать, что для того, чтобы стать актером, моделью или телеведущим, необходимо иметь идеальную внешность, подходящую под стандарты красоты. Тем не менее эти известные актеры и актрисы доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание. Возможно, дело не только во внешности, но и в огромном таланте. Эти звезды — пример того, что не стоит переживать, если ты далеко не Брэд Питт и даже не Анджелина Джоли

Тильда Суинтон

«Я всегда знала, что не красива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Я не только про секс. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена» (из интервью Esquire).

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем считает, что похож на бульдога, но это никак не помешало ему в актерской карьере. Было время, когда он переживал из-за внешности, но потом решил, что его конек — шарм и обаяние, которые отлично скрывают недостатки. «Что если сделать их моей изюминкой, тем, что будет отличать от других?» — решил Хавьер Бардем. Его смущает, что его воспринимают как брутального мачо, хотя в реальности он довольно застенчив.

Бьорк

«Я не нравлюсь себе только тогда, когда устаю. Если вы покажете мне две фотографии, на одной из которых я буду выглядеть уродом, а на другой усталой, я стану беспокоиться только о последней» (из интервью Esquire).

Хилари Суонк

Актриса утверждает, что не боится экспериментировать со своей внешностью и выглядеть не как все. Суонк в шутку говорит, что в ее карьере успех приносят роли, где она совсем не похожа на женщину. В одном из интервью актриса призналась: «Мне было 16 лет. Признаюсь тебе, нелегко в то время давалось осознание того, что я больше не девочка, не ребенок, а молодая женщина. Что я должна выглядеть и вести себя особым образом, чтобы нравиться другим, чтобы достичь успеха. Все это жутко меня нервировало».

Хлоя Севиньи

Звездным часом для Хлои Севиньи стала роль в фильме «Детки», и с тех пор актриса безумно популярна. Ее берут на роли наркоманок, маньячек и хулиганок, девушек «с мутным взглядом». В интервью журналу W на вопрос, в чем секрет ее красоты, актриса ответила, что это бездетность. «Мне кажется, вынашивание, роды и стресс от воспитания детей ужасно старят женщин. Особенно тридцатилетних — их гораздо сильнее, чем двадцатилетних. Так что, чтобы не стареть, не надо заводить детей. А еще нужно иметь хорошую генетику».

Хью Лори

«Люди сыты по горло совершенной красотой. Она утомительна и фальшива. Юмор гораздо сексуальнее. Смешное гораздо притягательнее. Гораздо более привлекателен человек, не воспринимающий себя всерьез. Вы должны принимать всерьез все, что вы говорите и делаете, но не себя самого. Это делает вас интересным», — сказал актер в одном из интервью.

Бенедикт Камбербэтч

«Поначалу я пугался, что вовсе останусь за бортом, но со временем понял, что только мастерством можно заслужить то место, которое я сейчас занимаю. И я благодарен судьбе за подсказку: начал много работать — и успех пришел!» — говорит актер о своей внешности.

Ева Грин

Девушка с нестандартной, но притягательной внешностью и недюжинным актерским талантом, Ева Грин однажды сказала в интервью: «В Лос-Анджелесе чувствую себя гадким утенком. Или так, как будто я с Венеры прилетела». Эх, всем бы быть такими гадкими утятами!

Тим Рот

«Надо признать, что я не Брэд Питт, — сказал актер журналу Esquire. — На родине меня часто сравнивают с (актером) Робертом Карлайлом. Что ж, у нас действительно много общего. Мы оба англичане и оба чертовски уродливы», — вот что говорит о своей внешности Тим Рот.

Сара Джессика Паркер

«Есть ли у меня большая силиконовая грудь, ботокс или большие губы? Нет. Подхожу ли я под идеалы и стандарты некоторых мужчин, пишущих для мужских изданий? Возможно, нет. Действительно ли я самая несексуальная женщина на свете? Круто! Несколько шокирует, когда мужчины… Довольно жестоко. Это расстроило моего мужа, потому что в таком рейтинге должно учитываться и его мнение. Подобное осуждение на основании внешности, признание непригодности — безумие. Но что я могу сделать? Полагаю, всем людям понравиться невозможно».

Дэниэл Крэйг

Самый высокооплачиваемый исполнитель роли Джеймса Бонда на вопрос журнала Glamour, считает ли он себя эталоном мужественности и сексуальности, ответил: «Знаете, я пять лет женат (на актрисе Рейчел Вайс ) и о таких вещах предпочитаю не думать. Что касается роли, то, как правило, Бонда представляют крутым и одетым в костюм с иголочки. Но это клише, и мне такой ­образ не очень интересен. Поэтому я стараюсь играть его как можно более естественно, чтобы он был человеком, а не картонной фигурой, хоть и красивой».

Венсан Кассель

Французский актер, который из-за характерной внешности часто исполняет роли злодеев, признался в интервью Esquire, что любит играть отрицательные роли. «В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои», — говорит он.

Кейт Бланшетт

Когда-то эталонную королеву эльфов дразнили за большой рот лягушкой, а за рост — каланчой. «С годами я стала меньше зацикливаться на себе и своей внешности. Старение — естественная и захватывающая часть развития каждого из нас», — говорит актриса.