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За что бывшая жена Серова не может его простить 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
На сегодняшний день гимнастка Елена Стебенева является пусть и бывшей, но единственной законной женой популярного в 90-х певца Александра Серова. Вместе они прожили почти 20 лет и воспитали общую дочь Мишель. Однако после громкого развода супругов, оказалось, что одним из камней преткновения в их отношениях был погибший первенец.

Не фанатка, а влюбленная

Серов и Стебенева познакомились в 1990 году. Тогда Елена уже ушла из большого спорта и вместе со своей сестрой-близняшкой Ольгой устроилась в один танцевальный коллектив. Однажды их обоих пригласил к себе популярный в те годы певец Александр Серов. Девушки должны были сниматься в одном из клипов звезды. Однако у Ольги поменялись планы, и Елене пришлось работать в кадре одной. Вечером после съемок Стебенева поняла, что влюбилась. По словам Елены Стебеневой, она никогда не была фанаткой Серова. Слышала пару песен, но не более. Но ей едва исполнилось 20, а Александру уже было к 40-ка, поэтому увлечь молодую красавицу исполнителю не составило большего труда. К тому же Серов был хорош собой. Стебенева до сих пор помнит его таким: «Голос, длинные густые волосы, ямочка на подбородке, глаза…».

Трагедия с первенцем

Через год Стебенева и Серов стали законными супругами. Как утверждает Елена, Александр мечтал о детях. Поэтому когда жена объявила ему радостную новость, он буквально носил ее на руках. Несмотря на плотный гастрольный график, вокалист пытался окружить беременную Стебеневу заботой и вниманием. Елена отвечала мужу тем же. Даже когда пришла пора отправляться в роддом, будущая мать не позвонила Серову. Она не хотела беспокоить его до появления дочери. Во время родов Елена поняла, что что-то пошло не так. Врачи не показали ей ребенка, а тут же унесли. Когда Стебенева немного пришла в себя, один из медиков признался, что у младенца отсутствует кисть руки и обнаружен серьезный порок сердца. Спустя несколько дней первенец Серова скончался. Но самое страшное, что Александр заявил, что у него не может быть больных детей, тем самым по сути обвинив Стебеневу в измене.

После развода

Как бы то ни было, но рана от утраты ребенка и беспочвенных обвинений мужа в сердце Елены Стебеневой скоро затянулась. В 1993 году она родила вторую дочь, которую Серов назвал именем своей любимой актрисы Мишель Пфайффер. Втроем они прожили до конца нулевых. После развода супруги начали активно обмениваться взаимными упреками и неприятными воспоминаниями. Одним из самых тяжелых для Елены Стебуновой эпизодов ее жизни с певцом оказалась трагедия, случившаяся со старшей дочерью. Да и забыть слова Серова, судя по всему, она не может до сих пор. Тем не менее после расставания Стебенева вела себя достойно. Она даже пыталась помириться с бывшим супругом накануне свадьбы Мишель. Мало того, в своем микроблоге Елена призналась в том, что искренне любила Серова, и попросила у вокалиста прощения.
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Звёзды , Александр Серов , Мишель Пфайффер
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