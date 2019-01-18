10 звезд, сумевших простить измену

Быть голливудской знаменитостью — значит не только получать крупные гонорары и блистать на красных дорожках, но и мириться с тем, что личная жизнь становится достоянием общественности. Особенно сложно звездам переживать измены любимых людей, подробности которых любят обсуждать таблоиды.

Некоторым актрисам и исполнительницам удается не только справиться с личной трагедией, но и простить предательство, чтобы сохранить брак.

Хью Грант и Элизабет Херли

Киноафиша

Две успешные британские знаменитости сводили с ума противоположный пол и были без ума друг от друга. Всё шло хорошо, актеры блистали на красных ковровых дорожках, жили вместе и строили головокружительную карьеру, пока в 1995 году Хью не спровоцировал громкий скандал. Полицейские застали актера в объятиях дешевой темнокожей «ночной бабочки» и арестовали его. Кто угодно понял бы Элизабет, прими та решение бросить возлюбленного, который не только изменил ей, но и опорочил свою репутацию. Но Херли не ушла, а поддерживала Гранта на протяжении всего расследования и сохраняла их отношения еще пять лет.

И хотя в 2000 году звезды расстались, Хью впоследствии стал крестным сына Элизабет, а она до сих пор тепло отзывается о нем в интервью.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Киноафиша

Еще один британский красавчик попался на измене и даже публично ее признал. В отличие от Хью Гранта Джуд Лоу не стал далеко ходить и обратил внимание на няню своих детей. И это в то время, когда встречался с одной из самых красивых актрис страны — Сиенной Миллер. Вместо ожидаемого расставания, о котором грезили таблоиды, актриса простила измену и попыталась начать все с начала.

Их общих стараний с Джудом хватило на год, после чего в ноябре 2006 года знаменитости решили поставить в своем романе точку.

Дэвид Бореаназ и Джейми Бергман

Киноафиша

Герой в сериале «Кости» в реальной жизни оказался обычным мужчиной с обычными слабостями. Актер публично признался, что изменял своей жене Джейми Бергман в то время, как у них подрастали двое детей. Но если Джуд Лоу повинился искренне, то Бореаназ действовал из рациональных побуждений — он хотел избежать шантажа со стороны своей любовницы. Пока Дэвид осыпал голову пеплом и заверял, что они с Джейми работают над отношениями, она предпочитала хранить молчание.

Тем не менее, актриса не подала на развод, и в ноябре прошлого года супруги отметили 17-летнюю годовщину.

Эрик Беннет и Холли Берри

Киноафиша

Холли Берри — невероятно красивая и талантливая актриса, которой так же невероятно не везет в любви. Четыре года супружеской жизни с певцом Эриком Беннетом оказались для звезды тяжелым испытанием. После того, как стало известно о его измене, актриса не стала тут же рвать их отношения, а попыталась наладить семейную жизнь. Она не раз упоминала в интервью о том, что им с Эриком приходится переживать трудный период в браке.

В атмосфере вины и недоверия супруги продержались почти два года и лишь затем подали документы на развод.

Дин МакДермотт и Тори Спеллинг

Киноафиша

Эти знаменитости олицетворяют собой круговорот жизни. Сначала Спеллинг изменила бывшему мужу с МакДермоттом, а после уже Дин изменил ей. Причем таблоиды писали не об одной, а сразу о нескольких женщинах, с которыми у актера были тайные отношения. Такие новости ударили по здоровью звезды сериала «Беверли Хиллз 90210» и ей пришлось на какое-то время лечь в реабилитационную клинику.

Тем не менее, Тори не стала разводиться с МакДермоттом и дала их браку второй шанс, благодаря чему сегодня супруги воспитывают пятерых детей уже 12 лет.

Джей Зи и Бейонсе

Киноафиша

История этой звездной измены наделала много шуму в прессе и принесла участникам немало прибыли. Джей Зи и Бейонсе из тех знаменитостей, что могут делать деньги из чего угодно, даже из скандала. Три года общественность бурно обсуждала измену рэп-исполнителя, хотя ни он, ни его супруга поначалу не давали никаких комментариев. Бейонсе не стала рвать отношения с Джей Зи, а вместо этого записала музыкальную исповедь в виде своего нового альбома Lemonade. Чуть позже и сам рэпер излил душу в альбоме 4:44 и признался в измене на страницах The New York Times

Таким образом, звездные супруги сумели заработать на измене миллионы долларов на продажах пластинок, концертных турах и интервью.

Вуди Харрельсон и Лора Луи

Киноафиша

До того, как узаконить отношения, Вуди Харрельсон и его помощница Лора Луи встречались на протяжении многих лет. За эти годы она стала свидетельницей не только его успехов в кино, но и скандалов с дебошами, погромами и изменой. В 2002 году Вуди умудрился угодить в некрасивую ситуацию: он принял предложение провести ночь сразу с несколькими девушками, но одна из них оказалась репортером и сделала эту историю достоянием общественности.

Несмотря на факт предательства, Лора не бросила актера, а спустя шесть лет еще и вышла за него замуж. Сегодня супруги все еще живут вместе и воспитывают трех детей.

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян

Киноафиша

Неверность Скотта Дисика приобрела такие размеры, что стала отдельной сюжетной линией в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Они с Кортни встречались много лет и успели завести трех детей, так и не оформив свои отношения официально. И на протяжении всего этого времени звезда снова и снова закрывала глаза на измены возлюбленного. Она делала это ради него, ради себя и ради детей.

Кардашьян пыталась сохранить отношения на протяжении девяти лет, но в 2015 году, наконец, рассталась с Дисиком, причем сделала это по смс.

Дуэйн Уэйд и Габриэль Юнион

Киноафиша

Не так давно Габриэль Юнион стала матерью, о чем с удовольствием рассказала подписчикам в Instagram, где можно найти множество трогательных фотографий Дуэйна Уэйда в обнимку с маленькой дочкой. Вот только несколько лет назад их личная жизнь была не столь счастливой и безоблачной. Уже после того, как Уэйд сделал актрисе предложение, он успел изменить ей и завести ребенка с другой женщиной.

И хотя он долго клялся и божился, что в тот период в их отношениях с Габриэль был перерыв, это никак не оправдывало измену. Тем не менее, Юнион простила жениха и в 2014 году вышла за него замуж.

Билл и Хилари Клинтон

Киноафиша

Нет повести скандальнее на свете, чем повесть о Монике Левински на коленях.

Измена Билла Клинтона стала исторической. Тем удивительнее то, что Хилари не бросила мужа на растерзание таблоидам, а на протяжении всех разбирательств поддерживала его. Было ли такое поведение продиктовано любовью или Клинтон уже тогда знала, что однажды будет бороться за президентское кресло — неизвестно.