В Сети высмеяли недостатки избранницы Тимати

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с музыкантом. Пользователи высмеяли внешние недостатки избранницы Тимати

Посмотреть эту публикацию в Instagram Половинка + половинка = целое) Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 17 Янв 2019 в 10:01 PST Несколько дней назад влюбленные отправились отдыхать на курорт. С тех пор пара регулярно делится с поклонниками трогательными фотографиями. На одном из последних снимков они позируют вместе на фоне заката. Тимати аккуратно обнимает живот Анастасии. "Половинка + половинка = целое", — написала девушка.

Многие подписчики обратили внимание на то, что модель гораздо выше своего избранника, и поинтересовались, не носят ли они обувь одного размера. "Настя, как вам удается гармонично смотреться на фото? У вас рост под 180, а у Тимати — 150", "У вас с Тимой, наверное, размер обуви одинаковый. Экономия. Можно друг у друга обувь тырить", — писали комментаторы.

У других пользователей возникли подозрения, что Решетова может быть беременна. "Целое = дети?", "Беременная?", "Ты беременна?", — спрашивали они.

Остальные поклонники пожелали паре счастья. "Красивая женщина, состоявшийся мужчина… Идеальный союз. Будьте счастливы всегда", "Я очень рада за вас. Искренне", "Вы очень красивая пара! Счастья вам!", "Боже, какие очаровательные!", "Очень романтичное фото! Вы красавцы!", "Приятно смотреть на вас", — отмечали пользователи.