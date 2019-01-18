Как изменились звезды, когда поправились

Когда человек набирает лишние килограммы, это моментально отражается на внешности, причём речь идёт не только о теле, но и о лице. И вот как изменились лица известных красавиц, когда они поправились.

Американская певица Кристина Агилера уже неоднократно удивляла публику трансформациями: она полнела и худела много раз. Как только у Кристины появляются лишние кило, у неё сразу появляются пухлые щёки, а лицо заметно округляется. Подобное происходит с молодой коллегой Агилеры певицей Селеной Гомес. У девушки лицо и так имеет круглую форму, а лишние кило добавляет миловидной Селене ещё и второй подбородок.

Видео расскажет о других звёздах, которые изменились, поправившись.