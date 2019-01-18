Звезды, которые смогли сильно похудеть

Мы привыкли к тому, что звезды выглядят нереально: прекрасная кожа, великолепные волосы, точеные формы. Некоторым знаменитостям удается быть харизматичными, несмотря на то, что их фигуры далеки от идеала. Хотя и они стремятся сбросить вес. Представляем звезд, которые избавились от лишних килограммов и похорошели.

Мелисса Маккарти

Ее амплуа — нелепые толстушки, постоянно попадающие в смешные ситуации. Во многом благодаря этому образу Мелисса и стала знаменитостью. Но недавно актриса признала, что лишний вес отрицательно влияет на здоровье, и избавилась от нескольких десятков кило.

Питер Джексон

Режиссер вписал имя в историю кино, экранизировав историю Толкина про хоббитов. Мужчина всегда был полноват и предпочитал длинные волосы и растительность на лице. После того, как Джексон потерял 30 кг, он изменился до неузнаваемости.

Адель

Певица с неординарными вокальными данными к 30 годам получила массу премий и стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. Адель с детства обладала пышными формами и лишь в последнее время сумела похудеть.