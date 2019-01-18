Равшана Куркова поделилась главной мечтой

Одна из самых красивых российских актрис Равшана Куркова дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни, о мечтах, и о том, почему не любит афишировать то, что происходит с ней вне профессии.

«Чем больше ты оберегаешь личную жизнь, тем счастливее она складывается, — говорит Куркова. — Несколько лет назад я приняла решение не обсуждать, не афишировать свои личные дела, и это было одно из самых правильных моих решений».

Актриса также поделилась, что свои эмоции и чувства она всегда может передать с помощью своих образов в кино. Вместе с тем Равшана относится к слухам о себе в прессе достаточно легко: актриса понимает, что у журналистов такая профессия, а ей по большому счету все равно, что о ней напишут.

Так Куркова посмеялась над информацией о своем третьем браке, девушка рассказала, что была замужем лишь дважды, но ее нисколько не расстраивает и предписываемое ей третье замужество.

Также Равшана приоткрыла тайну своих планов на будущее. Актриса призналась, что сама большая ее мечта на сегодняшний день — стать мамой.