В Сети обсуждают беременность певицы Пелагеи

Певица заинтриговала пользователей своим животом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Пелагея #ИванТелегин Публикация от My queen👑/love of all life💕 (@_polechka_pelageya) 17 Янв 2019 в 7:23 PST В Сети появилосьнебольшое видео, на котором запечатлена певица Пелагея, находящаяся в аэропорту. Внимание пользователей привлекли изменения в фигуре артистки. На кадрах под свитшотом виднеется округлившийся живот.

Видео спровоцировало подозрения пользователей в том, что звезда ждет второго ребенка. Сама же Пелагея и Надежда не комментируют ситуацию. К слову, супруг певицы хоккеист Иван Телегин в своем профиле также опубликовал видео с женой, но на нем Пелагея запечатлена в шубе, под которой невозможно увидеть, вырос ли ее живот или нет.

А как тебе кажется: беременная певица или нет? Напомним, что Иван и Пелагея тайно поженилась в 2016 году. В январе 2017-го у супругов родилась дочь Таисия. До брака с певицей хоккеист состоял в отношениях с девушкой, которая в феврале 2016-го родила ему сына Марка.