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В Сети обсуждают беременность певицы Пелагеи 

WMJ.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Певица заинтриговала пользователей своим животом.
В Сети появилосьнебольшое видео, на котором запечатлена певица Пелагея, находящаяся в аэропорту. Внимание пользователей привлекли изменения в фигуре артистки. На кадрах под свитшотом виднеется округлившийся живот.
Видео спровоцировало подозрения пользователей в том, что звезда ждет второго ребенка. Сама же Пелагея и Надежда не комментируют ситуацию. К слову, супруг певицы хоккеист Иван Телегин в своем профиле также опубликовал видео с женой, но на нем Пелагея запечатлена в шубе, под которой невозможно увидеть, вырос ли ее живот или нет.
А как тебе кажется: беременная певица или нет? Напомним, что Иван и Пелагея тайно поженилась в 2016 году. В январе 2017-го у супругов родилась дочь Таисия. До брака с певицей хоккеист состоял в отношениях с девушкой, которая в феврале 2016-го родила ему сына Марка.
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