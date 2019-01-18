Андрейченко собирается замуж в третий раз

Актриса уверяет, что встретилась с новым возлюбленным в «тонком мире».

Актриса Наталья Андрейченко не скрывает, что своей известностью обязана, по большей части, роли волшебной няни Мэри Поппинс. Артистка не хочет даже думать о том, как сложилась бы ее судьба, если бы она не сыграла в знаменитой советской кинокартине, и признается, что эта роль продолжает привносить в ее жизнь настоящее волшебство.

Сейчас у Андрейченко есть собственный центр духовных занятий в Мексике, где она выступает с лекциями и старается привить слушателям любовь ко всему, что их окружает. Она уверяет, что, в отличие от всех взрослых людей, способна понимать язык животных и птиц, как это умеют дети, а также обладает еще одной сверхъестественной способностью.

Так, актриса планирует не только продолжать карьеру, но и наладить личную жизнь. Она планирует вскоре выйти замуж в третий раз за избранника, которого ни разу не видела лицом к лицу. «Он уже есть. Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились», — приводит слова Андрейченко «Пятый канал».