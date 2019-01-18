Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрейченко собирается замуж в третий раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса уверяет, что встретилась с новым возлюбленным в «тонком мире».
Актриса Наталья Андрейченко не скрывает, что своей известностью обязана, по большей части, роли волшебной няни Мэри Поппинс. Артистка не хочет даже думать о том, как сложилась бы ее судьба, если бы она не сыграла в знаменитой советской кинокартине, и признается, что эта роль продолжает привносить в ее жизнь настоящее волшебство.
Сейчас у Андрейченко есть собственный центр духовных занятий в Мексике, где она выступает с лекциями и старается привить слушателям любовь ко всему, что их окружает. Она уверяет, что, в отличие от всех взрослых людей, способна понимать язык животных и птиц, как это умеют дети, а также обладает еще одной сверхъестественной способностью.
Так, актриса планирует не только продолжать карьеру, но и наладить личную жизнь. Она планирует вскоре выйти замуж в третий раз за избранника, которого ни разу не видела лицом к лицу. «Он уже есть. Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились», — приводит слова Андрейченко «Пятый канал».
Напомним, первым супругом актрисы стал композитор Максим Дунаевский, в этом браке у нее родился сын Дмитрий. С середины восьмидесятых артистка была замужем за австрийским актером и режиссером Максимиллианом Шеллом. Это замужество, в котором появилась на свет дочь Андрейченко Наталья, закончилось разводом в 2005 году.
Teleprogramma.pro: последние новости
Подписчики не оценили фотографию Нагиева без штанов Поклонники оценили фото Ходченковой в купальнике Натали Портман снялась топлесс для нового рекламного видео
Женский форум
Звёзды , Наталья Андрейченко , Максим Дунаевский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем полезна скука в отношениях
Польза массажа для организма женщины
Чем защитить губы от морозов
Почему мужчины чаще ходят «на сторону»2
Секрет долголетия: биохакинг для каждого
Видео
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
05:18
Как изменились звезды, когда поправились
Звёзды
11:19
Знаменитости, злоупотребляющие «уколами красоты»
Звёзды
10:14
Самые дорогие в мире фрукты
Еда
04:47
Самые красивые звездные пары СССР
Звёзды
00:40
Британка бросила школу и заработала миллионы
Психология
10:38
Звезды Голливуда с предками из России
Звёзды
00:15
Водянову осудили за «неприличный» снимок
Звёзды
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение