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Асмус раскритиковали за «тверк» ее дочери 

Teleprogramma.pro + ещё 1 9 минут назад
Кристина Асмус любит делиться семейными моментами на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала видео со своей маленькой дочерью, которая вместе со своей сверстницей исполняет пародию на знаменитый танец «тверк», который часто считают вызывающим.
«Это тверк, детка», — подписала Асмус видеоролик.
Впрочем, подписчики 30-летней актрисы по-разному восприняли публикацию танца ее пятилетней дочери. Кто-то счел видео милым, другие же пользователи посчитали, что это неподходящее занятие для маленького ребенка.
«Отличные танцы! Молодое поколение», «Какая пластичность, дочку в танцевальный надо», «Как классно двигается!», «Это грустно, Кристина», «Где они этому понахватались?», «Чему ты детей учишь, Крис?», «Какой ужас! Докатились!», — разделились во мнениях подписчики в комментариях.
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Звёзды , Видео , Кристина Асмус
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