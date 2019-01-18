Асмус раскритиковали за «тверк» ее дочери

Кристина Асмус любит делиться семейными моментами на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала видео со своей маленькой дочерью, которая вместе со своей сверстницей исполняет пародию на знаменитый танец «тверк», который часто считают вызывающим.

«Это тверк, детка», — подписала Асмус видеоролик.

Впрочем, подписчики 30-летней актрисы по-разному восприняли публикацию танца ее пятилетней дочери. Кто-то счел видео милым, другие же пользователи посчитали, что это неподходящее занятие для маленького ребенка.

«Отличные танцы! Молодое поколение», «Какая пластичность, дочку в танцевальный надо», «Как классно двигается!», «Это грустно, Кристина», «Где они этому понахватались?», «Чему ты детей учишь, Крис?», «Какой ужас! Докатились!», — разделились во мнениях подписчики в комментариях.