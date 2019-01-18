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Боня приготовила сюрприз для нового любовника 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Российская телеведущая рассказала, как ей удается справляться с одиночеством. С последним возлюбленным — бизнесменом Пьером Андюраном — Виктория Боня рассталась более трех месяцев назад.
В минувший четверг популярный блогер Денчик опубликовал в своем микроблоге в Instagram отрывок из разговора с моделью. Виктория Боня призналась собеседнику, что использует свободное время для "накопления энергии", которую она сможет затем передать новому избраннику.
"Я занимаюсь спортом. Я такой человек, который не растрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение нескольких месяцев, то я буду накапливать энергию. И тот мужчина, который станет следующим, почувствует себя особенным", — передает слова телеведущей StarHit.
В подписи к ролику Денчик с иронией отметил, что "новый бойфренд Виктории почувствует себя особенным". "Девушки действительно по-другому думают. Им нужно общение, чувства и только тогда они подпустят к себе мужчину… У нас, мне кажется, все проще", — заявил он. В конце блогер поинтересовался у подписчиков, что они думают о заявлении модели.
Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новость о том, что Виктория Боня состоит в романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднее телеведущая призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.
До этого модель длительное время встречалась с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина Летиция. Спустя пять лет влюбленные приняли решение разойтись.
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Звёзды , Виктория Боня , StarHit
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