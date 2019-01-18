Толкалина показала пикантное фото и удалила его

Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой. Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя публикация звезды вогнала подписчиков в краску.

В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. На фото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрыть промежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно — ее грудь выставлена на всеобщее обозрение.

@rachel1berry

Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой. Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновь появился в Сети.

Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует в микроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры.

В прошлом году звезда полностью разделась в честь летнего солнцестояния. Любовь, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая голая женщина. Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал за обилие обнаженки в ленте.