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Толкалина показала пикантное фото и удалила его 

Дни.ру 12 минут назад
Фото: Дни.ру
Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой. Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя публикация звезды вогнала подписчиков в краску.
В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. На фото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрыть промежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно — ее грудь выставлена на всеобщее обозрение.
@rachel1berry
Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой. Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновь появился в Сети.
Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует в микроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры.
В прошлом году звезда полностью разделась в честь летнего солнцестояния. Любовь, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая голая женщина. Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал за обилие обнаженки в ленте.
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Звёзды , Любовь Толкалина
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