«У нее красиво расставлены ноги»

Российская супермодель Наталья Водянова , благотворительница, многодетная мать и олицетворение «русской мечты» (от провинциальной девочки из неблагополучной семьи — до экс-жены британского аристократа и гражданской партнерши богатого наследника крупной компании) опубликовала в соцсетях свое провокационное фото в избыточно раскованной позе. «Лента.ру» выясняет, зачем она это сделала, кому это может быть выгодно и почему.

Ой, вляпалась!

Для снимка в чрезвычайно, даже для мира моды, шокирующем ракурсе Наталья Водянова надела белую рубашку, полупрозрачный силиконовый тренч Louis Vuitton и белые сапоги Christian Louboutin на шпильках, с пестрым принтом (среди прочих на принте были замечены и цвета российского триколора — но это так, к слову). Свою из ряда вон выходящую публикацию модель сопроводила игривой фразой: «Просто хвастаюсь сапогами, а вы что подумали?» и поставила хештег #яжемать. То есть она ясно понимала, что ее фолловеры что-то такое «подумают» — и они, конечно, подумали. Подумали и написали кучу гневных (или, как теперь говорят, «шеймерских» и «хейтерских») комментариев, после чего Наталья приписала в посте «Ой, вляпалась» и добавила хохочущие смайлики.

К слову, сапогами (как и тренчем) Водянова «похвасталась» не только в своем Instagram. Этот аутфит она выбрала не только для того чтобы показать своим многочисленным подписчицам, на что способны российские многодетные матери с активной жизненной позицией, но и для практически официального визита на показ новой осенне-зимней коллекции Louis Vuitton 2019-2020, который прошел в тот же день во время Недели мужской моды в Париже.

Как и практически всегда, Водянова на показе была в центре внимания и модных фотографов, и публики, и случайных зрителей. Неудивительно: и сама модель, надевшая, невзирая на не самую жаркую парижскую январскую погоду, под плащ только длинную белую мужскую рубашку из новой коллекции, просто прекрасна. И спутник ее — на показе и в жизни — имеет к дому Louis Vuitton самое прямое отношение: это Антуан Арно, сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно , самого богатого, по состоянию на весну 2018 года, человека Европы.

Четвертого и пятого по счету своих детей (сыновей Максима и Романа) многодетная мать Наталья родила (уже после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом) именно от молодого Арно (который, кстати, не просто прожигает жизнь и тратит папино состояние, а работает в LVMH: руководит одной из компаний холдинга — Berluti). Если судить по пресловутому фото в Instagram, этот демографический подвиг отнюдь не сказался на ее красоте и стройности: обнаженные перед фотографом колени и частично бедра супермодели (как, впрочем, и вся ее фигура в целом) по-прежнему практически безупречны.

Однако сам факт фотографирования Водяновой в столь откровенной позе вызвал настоящий шквал возмущения ее соотечественников и соотечественниц из России, чья высокоморальность особенно обостряется при виде богатых и успешных (да к тому же еще и имеющих детей), позволяющих себе что-то этакое. Всем отлично известный синдром бабушки на лавочке у подъезда. Родила — так постыдись, совесть поимей, прикройся, какой пример детям подаешь?!

Любой пиар, кроме некролога

А ведь прежде, надо признать, ни в каком нарочито черном самопиаре Водянова замечена не была. Напротив: пережившая в лихие девяностые тяжелое детство и отрочество нижегородская девочка из не слишком благополучной семьи (в которой, кроме старшей Натальи, росла еще дочь с инвалидностью), Наташа в молодости помогала матери торговать с уличного лотка (об этой драматической истории в начале супермодельной карьеры Водяновой не написал только ленивый).

Поэтому, разбогатев, она стала помогать нуждающимся: учредила фонд помощи детям «Обнаженные сердца», благотворительный пробег «Бегущие сердца», участвовала в разных «зеленых» инициативах вроде пропаганды вторичной переработки одежды, пыталась запускать просветительские феминистические флешмбы и даже ратовала за то, чтобы российскую певицу с инвалидностью Юлию Самойлову пустили в Киев на «Евровидение-2017». За свои заслуги супермодель получала официальные одобрения разного рода — например, звание «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Вполне понятную в ее нынешнем околосемейном статусе поддержку брендов группы компаний LVMH Водянова, разумеется, осуществляет не впервые: так, будучи официальной посланницей Чемпионата мира по футболу-2018 в России, она появилась на награждении в сверкающем блестками мини-платье Louis Vuitton, и никаких возражений ни у кого — ни в прессе, ни в социальных сетях — ее наряд не вызвал. Напротив, в американском Vogue одобрительно написали, что она отлично подобрала платье в тон кубку Мундиаля.

Будучи женщиной известной, медийной и популярной, Наталья Водянова умеет дружить: без дружбы, как известно, в нашей стране (да, пожалуй, и во многих других странах) ничего не делается. Так что и в истории с фото в странной позе нашлись люди, которые супермодель поддержали, — например, продюсер Яна Рудковская , которая знает толк в пиаре: в комментариях к нашумевшему посту в Instagram она написала, что провокационная фотка «просто невероятная».

Fashion-провокация

«С Натальей Водяновой я знакома уже тринадцать лет, — рассказала Яна Рудковская «Ленте.ру». — Я ее знаю еще с тех пор, когда у нее был один ребенок. Говорят, что мать пятерых детей не может позволить себе сняться в том виде, в котором она на фото в Instagram? Но ведь она может только быть отличным примером того, как многодетная мать должна выглядеть в тридцать шесть лет. У нее прекрасное тело. Тем, кто ее обвиняет в вульгарности, стоит задуматься — а вы можете в таком возрасте иметь такую фигуру? Сможете так же шикарно смотреться?»

По мнению продюсера, ее подруга Наталья Водянова рушит «совковые стереотипы»: «Она — fashion-картинка. И ее фото — это тоже чистый fashion. Да, этот снимок может показаться нескромным. Это fashion-провокация. У нее красиво расставлены ноги. Она красиво одета. И в ее позе нет никакой порнографии и пошлости. Нет вызова».

Рудковская, сама мать троих сыновей, также защищает право Водяновой на самовыражение, невзирая на наличие у нее детей: «В конце концов, на фото нет ребенка! При чем тут то, что она мать? Вспомните, что она всю жизнь помогает детям с особенностями развития. Она столько для них сделала. Только тупой, очень тупой человек может увидеть в этом снимке что-то непристойное».

По мнению успешного российского продюсера, Наталья Водянова — икона русской моды. «К русским в мире относятся настороженно именно из-за того, что мы никак не можем избавиться от стереотипов совка, которые держат нас в каких-то непонятных рамках. Для меня Наташа — молодец. Я ее поддерживаю», — заключила Яна Рудковская. Но на вопрос, готова ли она сама сняться в подобном виде для своего Instagram, продюсер отметила: «Я — не Наталья Водянова».

Случайные совпадения неслучайны

По социальным сетям практически сразу после скандальной истории заскользили разборы ситуации с провокационным фото Водяновой. Эксперты моды высказывали свои предположения о причинах внезапной публичной раскованности супермодели-благотворительницы. И самая популярная у сетевых исследователей рынка точка зрения на этот счет проста, как правда: Водянова позволила себе такой нехарактерный вроде бы для нее демарш по просьбе своего партнера (или даже в рамках стратегической программы продвижения продукции группы LVMH в социальных сетях).

Якобы инициатива подобного провокационного подхода исходит от Вирджила Абло — афроамериканского дизайнера, друга рэпера Канье Уэста, основателя марки Off-White и — с марта месяца прошлого года — руководителя направления мужской одежды дома Louis Vuitton. Он самый настоящий модный провокатор, на его показах происходят едва ли не массовые беспорядки, он постоянно мелькает во всех социальных сетях. Якобы именно он еще до официального прихода в Louis Vuitton посоветовал LVMH продвижение в социальных сетях с помощью весьма неоднозначных вбросов в аккаунтах суперпопулярных пользователей — так называемых селебрити.

У подобной (несколько отдающей конспирологией) теории есть свои основания. Так, в феврале 2018 года в Instagram появился снимок, где звезда телевизионного реалити-шоу и соцсетевая селебрити «80 уровня» Ким Кардашьян (как известно, она жена приятеля Абло — Канье Уэста) позирует сидя на корточках на фоне мусорных баков, испещренных логотипами Louis Vuitton. Одета она при этом в топ, шубу и колготки (к слову, без юбки и обуви) с логотипами итальянского дома Fendi. Предваряя вопросы — да, тоже принадлежащего концерну LVMH.

Самое удивительное в этой истории — не Кардашьян на корточках и в одних колготках (она ради рекламы своей марки не раз и догола раздевалась — якобы муж сердился, но терпел), а то, что Louis Vuitton, чьими логотипами облепили помойку, никак на сей факт не отреагировал. А ведь мог бы, казалось бы, и весьма негативно.

Семейство Кардашьян (люди и реалити-шоу) на этом экзерсисе не остановилось: на Рождество 2018 года Ким Кардашьян и ее сестры (в том числе единоутробные — Кендалл и Кайли Дженнер) подарили своей общей матери Крис Дженнер сделанный на заказ сундук французской люксовой марки Goyard (бренда, кстати, с не менее длительной историей и репутацией, нежели Louis Vuitton, разве что несколько менее раскрученного за пределами Франции) с нецензурной надписью Rich as fuck («Неприлично богатая»).

Нанесена надпись историческим шрифтом, которым багаж персонализировали еще в XIX столетии — этакий молодежный «ржач» над респектабельными традициями. Goyard не возражал — видимо, тоже не прочь поиграть в эту пиар-игру с молодыми богачами в главных ролях.

Собственно, старые люксовые дома делают такие шаги — более или менее робкие — уже не первый год. Даже незыблемый бастион классического стиля дом Hermès в 2017 году выпустил аромат Twilly d'Hermès для представительниц «поколения Z» и снял довольно революционный (для этого дома, разумеется) видеоролик в его поддержку, обращенный и к юным новым клиенткам, и к зрелой клиентуре (к последней — с посылом в духе старой песни Гребенщикова: «Вот та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли»).

И смелые ролики Hermès, и еще более смелые эскапады аффилированных со старыми и богатыми люксовыми брендами социальносетевых селебритиз, и многочисленные интервью СЕО люксовых марок о том, что они поворачиваются лицом к молодым людям, открыты современным средствам коммуникации и не делают различия между «старыми» и «новыми» деньгами, — не случайны.

Все это свидетельствует о том, что и пристрастие современного человека к социальным сетям, и трансформацию «моральных устоев», и массовый отказ от старомодных комплексов (как, впрочем, и сами ханжеские комплексы) успешные марки готовы использовать для достижения еще большего успеха. А широко расставленные в стороны ноги — в конце концов, всего лишь расставленные ноги. Дело житейское.