Мария Голубкина: «Замужние женщины многое теряют»

Актриса откровенно рассказала, как сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

— Вы раньше были ведущей программы «Девчата». Не хотите вернуться на телевидение?

— Я периодически появляюсь в качестве гостя в различных ток-шоу. Это тоже часть моей работы, мы ведь обсуждаем разнообразные темы на злобу дня. А вот творческие разговоры мне совсем не интересны. Представьте, пригласили на передачу шеф-повара ресторана, и он рассказывает, как готовить щи, которые вы не пробовали. Вряд ли вам нужна эта информация. Сначала отведайте блюдо, потом уже его обсуждайте. Фильмы и спектакли тоже надо смотреть, а не говорить про них.

— Сегодня вошли в моду биографические сериалы. Если бы решили снять фильм про вашего знаменитого отчима Андрея Миронова, согласились бы на экранизацию?

— Конечно. Хотя правды там, конечно, быть не может. И вообще, это вещь субъективная, поэтому нельзя к ней серьезно относиться. Также я допускаю в экранизациях биографий художественный вымысел. Ну а мои воспоминания об отце всегда останутся.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети Иван и Анастасия продолжили актерскую династию?

— Артистами никто из них не собирается быть (сыну актрисы 15 лет, дочери — 20. — Прим. «Антенны»). У них никогда не было интереса к актерской профессии, и дома мы никогда не преувеличивали собственную значимость. В воспитании я руководствовалась принципом «хочешь — пожалуйста, не хочешь — не надо». У моих родителей был культ профессии. Это связано с Советским Союзом. Во время духовного вакуума люди тянулись к артистам, у которых, казалось, какая-то особая жизнь. На самом деле это ремесло. Да, чтобы стать актером, нужен талант, физические способности, психоэмоциональная склонность, работоспособность. И все же нельзя сказать, что мы какие-то необычные люди.

— Наличие или отсутствие известных родителей помогает актерам или мешает?

— Если у человека есть ум, то, естественно, это плюс. Хорошая хозяйка всегда сделает пиццу из того, что есть в холодильнике. Если ты дурак, то, будь у тебя папа Ленин, все равно не станешь генеральным секретарем. А сравнение детей с родителями идет от тщеславия. Я считаю, любую вещь можно использовать как инструмент. Если видишь со стороны, что на тебя пытаются оказать какое-то давление, надо воспринимать это как трудности, которые стоит преодолеть. И чем больше у тебя их будет, тем больше на твоем счету твоих маленьких побед, тем будешь круче внутри себя, и окружающие скажут: «Ой, смотри, чего это он о себе так хорошо думает?» Актеры должны быть тщеславны. Я — не исключение. У меня это наследственный порок. Это как в семье жадных — все жадные, в семье злых — все злые, а в семье артистов — тщеславны. Некоторые, правда, только дома характер проявляют. А нужно «подлючесть» на работе проявлять.

— Какие у вас отношения с мамой, актрисой Ларисой Голубкиной?

— Мама смешливая, легкая, я — другая. Иначе мы вдвоем не ужились бы. Конечно, нам непросто вместе. Иногда меня начинает уже с утра все бесить, но я стараюсь с этим бороться. Понимаю, что пришла пора ухаживать за мамой, ведь она раньше заботилась обо мне. Меня раздражает стереотип, что замужние женщины должны печься о мужьях. Ничего подобного. Нужно заботиться о родителях. А мужики должны к женщинам проявлять заботу.

— Как вам удалось после развода сохранить хорошие отношения с бывшим супругом Николаем Фоменко?

— Любовь бессмертна. Она не может пройти. Если прошла, значит, ее не было. К сожалению, люди расходятся, когда перестают друг друга слышать. Это не означает, что после развода нужно срочно заводить новые семьи. Требуется время, чтобы все обдумать и сделать выводы. Мы прожили много лет вместе (пара была в браке с 1995 по 2008 год. — Прим. «Антенны»), осмысленно нажили детей. Они-то любят и маму, и папу. Мужчина и женщина могут вести себя черт-те как до тех пор, пока у них не родятся дети. Сходиться — расходиться, ссориться — мириться — это все игра. Влюбленности — это про смех и шутки. Рождаются дети — и это уже семья. И потерпевшие при разводе — дети. Ради них нужно сохранить нормальные отношения. Иногда это можно сделать только на расстоянии.

— Ваш бывший муж принимает участие в воспитании детей? Кому-нибудь из них передалось папино чувство юмора?

— Только он их и воспитывает. Отец на самом деле должен научить детей работать. И Николай это делает с успехом. Дети его слушают. Когда человек — бездельник, он может научить только лениться. Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают. А что касается чувства юмора, я буду повеселее и поостроумнее, чем Коля.

— Вы следите за карьерой сводной сестры Марии Мироновой?

— Я за своей-то не слежу. Из артистов мне нравятся Джуд Лоу Мерил Стрип , Кейт Бланшет. С удовольствием смотрю фильмы с их участием. С Машей мы общаемся, но у всех своя жизнь, дела, съемки…

— Как поддерживаете красоту?

— Я люблю массажи, увлажнения и маски. С детства боюсь уколов, у меня даже уши не проколоты. Причем страх вызывает не сама боль, мне кажется, что в уколах есть что-то неприятное, наверное, поэтому отношусь к ним с подозрением.

— Вы раньше занимались спортом. Не жалели, что не продолжили карьеру?

— Это всегда было хорошее хобби. Конным спортом я сейчас не занимаюсь, мне лень. Да и времени нет. Как ни странно, в браке у меня было много пустого времяпрепровождения, которое мне надо было осмысленно тратить. А сейчас каждая минута со смыслом. Мне вообще кажется, замужние женщины многое теряют. Они тратят бесценное время на мужчину. Если ты свободна, у тебя день наполняется совершенно по-другому. В браке ты живешь не собой, а мужем, детьми и так далее. Часто женщины, чтобы заполнить пустоту, увлекаются шопингом и косметологами. А в плохом браке очень много пустоты.