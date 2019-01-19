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Валерия призналась, что возит на гастроли весы 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица не перестает следить за своей фигурой, даже находясь вдали от дома.
Поклонники восхищаются стройной фигурой 50-летней певицы Валерии. Артистка ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и правильно питается.
В недавнем интервью журналу «Зажигай» Валерия призналась, что постоянно следит за своим весом и даже на гастролях не расстается с весами: «Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день».
При этом блондинка отметила, что в ее райдере нет каких-либо особенных требований: «Мой перечень условий не отличается ничем особенным: вода, фрукты, овощи, минимальный набор, чтобы перекусить, если не захочется обедать».
Стоит отметить, что супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, не перестает восхищаться любимой супругой, даже несмотря на то, что пара вместе уже более пятнадцати лет. Продюсер во всем поддерживает любимую жену и вместе с ней мотивирует поклонников придерживаться здорового образа жизни.
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Женский форум
Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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