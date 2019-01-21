Роза Сябитова: «Если мужчина бросает семью — проблема в женщине»

Беременность Виктории Лопыревой наделала много шума. Народ до сих бурно обсуждает её связь с бизнесменом Игорем Булатовым. В связи с этим, мы попросили главную сваху России Розу Сябитову разъяснить, насколько прочен новый союз, если он построен «на чужом несчастье».

— Прочность союза не зависит от наличия и количества детей, как показывает опыт. Я знаю, какой ответ вы ждёте: якобы статистика показывает, что если мужчина бросает одну семью, где гарантия, что он удержится в следующей. Здесь нужно подходить очень индивидуально.

Нужно смотреть, по каким причинам муж ушёл. Может, жена стала алкоголичкой? Здесь даже вопрос не так надо поставить. Нужно смотреть на поведение самого мужчины. Если он, например, не бросает свою прежнюю семью: платит алименты, с детьми часто время проводит — готова она смириться вот с этой историей? Чаще всего, дамы не готовы.

И вот пошли претензии: зачем общаться с бывшей, деньги из семьи уходят и т.д… И причина следующего развода уже не в мужчине, а в женщине. Но тут палка о двух концах. Если мужчина перестает помогать прежней семье, то это тоже его не красит.

— А если во время прежних отношений была измена с нынешней половинкой?

— Измена — это вообще не повод для развода. Я своей дочери всегда говорю: готовься к тому, что все мужики изменяют. Не изменяют только импотенты и лица нетрадиционной ориентации. Это не к тому, что я приветствую измены. Это свойственно мужчине. Он отвечает за количественную сторону рода человеческого.

Задача жены поставить противоугонное средство от измены. И если он изменил, то уверяю вас, 50 процентов причины измены в жене. Но даже если он изменил, то тут плакаться и разводиться вообще смысла нет. В этой истории можно так поставить противоугонное средство, то есть наказать, что он навсегда это запомнит.

Думаете, дворцы все построили, Тадж-Махал тот же, потому что так любили? Ничего подобного! Вот так грехи замаливали. Мы сейчас про первую измену говорим, не берём в расчёт постоянные. Нельзя подходить к вопросу однозначно, в любом случае. Кстати, сейчас статистика круто изменилась — на развод подают в основном женщины, мужчины-то бьются за брак. Только десять процентов мужчин подают на развод. Женщина должна держаться за брак. Потому что шило на мыло менять — только зря время терять.