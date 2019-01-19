Волочкова сделала шпагат и прыгнула в купель

Анастасия Волочкова уже много лет не изменяет православным традициям: в Крешение она регулярно окунается в купель. Так, и на этот раз балерина порадовала поклонников «морозным» видео.

В Instagram она опубликовала ролик, в котором окунается в купель около собственного дома. Анастасия сначала разбивает лед топором, потом в качестве разминки перед погружением делает вертикальный шпагат, а затем погружается в воду. Волочкова трижды окунулась в купель, при этом она рассказывала поклонникам, что на улице очень холодно, но она старается держаться.

«Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео», — прокомментировала пост балерина.

Анастасия не стала креститься во время погружения, также непонятно, была ли освящена ее купель. Зато в ролике она призналась, что январь — ее самый любимый месяц, потому что в этом месяце Новый год, Рождество, Старый новый год и ее день рождения, который Волочкова отмечает 20 января.

Зимние праздники Анастасия Волочкова проводила на Мальдивах, где делала свои знаменитые шпагаты и радовала поклонников откровенными фото. Балерина даже собиралась остаться на Мальдивах жить, но в итоге все же вернулась в Москву.