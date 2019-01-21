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Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти из дома 

WMJ.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
17-летний Мэддокс планирует начать самостоятельную жизнь.
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс снова в центре скандала. На днях стало известно, что подросток отказывается общаться с отцом игнорирует его приглашения на семейные торжества. Тогда отмечалось, что все дело в том, что знаменитая мама настраивает сына против бывшего супруга. А сейчас же по сообщениям таблоида Radar Online от воспитания Мэддокса пострадала сама Джоли. Издание сообщает, что подросток намерен начать самостоятельную жизнь и уехать от звездной мамы, вопреки ее желанию. Источники отмечают, что Анджелина избаловала сына, так что вполне вероятно, что он добьется своего.
Отмечается, что Мэддокс хочет пожить отдельно, чтобы научиться лучше распоряжаться финансами, а также он не планирует поступать в колледж. Подросток заявил о желании взять год перерыва между школой и дальнейшей учебой, чтобы разобраться в себе. Напомним, что у Джоли и Питта подрастают шестеро детей — биологические Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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