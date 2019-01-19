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Звезды, которых застали в пикантной ситуации 

Рамблер 1 час назад
Звездные парочки стараются скрыть от пронырливых папарацци, но это не всегда им удаётся. Журналисты и фанаты знаменитостей всегда с удовольствием изучают их романы, отыскивая на фотографиях обручальные кольца или признаки беременности. Но иногда репортёрам удаётся заснять селебрити и в пикантных ситуациях. В число звёзд, которых застукали в интимный момент попали:
1. Экс-баскетболист Алекс Родригес — нынешний бойфренд певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Красавица пережила 3 неудачных брака и решила на всякий случай проверить кавалера. Увы, Алекс проверку не прошёл — нанятый Джей Ло частный детектив выяснил, что у него был роман на стороне.
2. Актёр Бен Аффлек с 2005 года был женат на коллеге по цеху Дженнифер Гарнер. Все годы супружества журналисты регулярно намекали на измены Бена, но Дженнифер игнорировала эти намёки. Однако пару лет назад её терпению пришёл конец, так что теперь Аффлек свободен.
3. Кумиры подростков Селена Гомес и Джастин Бибер были очаровательной парой, но, к сожалению поклонников, расстались. Как выяснилось, Селена, всегда выглядевшая образцово, оказалась благосклонна к исполнителю Зейну Малику, экс-участнику группы One Direction. Это и стало причиной расставания.
Женский форум
Звёзды , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес , Джастин Бибер , Дженнифер Гарнер
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