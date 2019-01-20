Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навка показала «честное» фото без макияжа 

Russianshowbiz.info + ещё 3 2 часа назад
Фото: @tatiana_navka
Татьяна Навка последовала примеру своих звездных коллег, отправившись на время зимних каникул в теплые края. На данный момент 44-летняя спортсменка отдыхает на Мальдивах, где она решила сделать несколько «честных» фото.
Тренд на публикацию снимков без макияжа не новый, но фанаты Татьяны все равно были в восторге от ее смелости. С красивым ровным загаром отдохнувшая и счастливая Навка выглядела просто великолепно, что и подметили в комментариях фанаты звезды.
К слову, на отдых Татьяна отправилась не одна, а в компании своей дочери, 4-летней Нади. «Моя маленькая копия. Самый большой пример для девочки — это, конечно же, ее мама», — написала Навка на своей страничке в Инстаграм.
@tatiana_navka
Russianshowbiz.info: последние новости
Непристойная поза Натальи Водяновой шокировала фанатов Стас Садальский сделал откровенное признание Любовь Успенская рассказала о трагической смерти матери
Звёзды , Шоу-бизнес , Татьяна Навка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие диеты бесполезны и опасны3
Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»110
Что происходит с организмом при похудении6
Как ужиться со свекровью и не потерять мужа3
«Принимать ли обратно бывшего мужа?»45
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
00:29
Вдыхание запаха «вредной» пищи вызывает насыщение
Здоровье
02:37
Андрейченко собирается замуж в третий раз
Звёзды
05:18
Как изменились звезды, когда поправились
Звёзды
11:19
Знаменитости, злоупотребляющие «уколами красоты»
Звёзды
10:14
Самые дорогие в мире фрукты
Еда
04:47
Самые красивые звездные пары СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение