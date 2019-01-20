Навка показала «честное» фото без макияжа

Татьяна Навка последовала примеру своих звездных коллег, отправившись на время зимних каникул в теплые края. На данный момент 44-летняя спортсменка отдыхает на Мальдивах, где она решила сделать несколько «честных» фото.

Тренд на публикацию снимков без макияжа не новый, но фанаты Татьяны все равно были в восторге от ее смелости. С красивым ровным загаром отдохнувшая и счастливая Навка выглядела просто великолепно, что и подметили в комментариях фанаты звезды.

К слову, на отдых Татьяна отправилась не одна, а в компании своей дочери, 4-летней Нади. «Моя маленькая копия. Самый большой пример для девочки — это, конечно же, ее мама», — написала Навка на своей страничке в Инстаграм.