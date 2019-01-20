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Бузова в купальнике провалилась в сугроб 

Дни.ру 1 час назад
Ольга Бузова отправилась на заснеженный французский курорт Куршевель, чтобы отпраздновать день рождения. Однако там со знаменитостью произошел казус.
Бузова решила сделать пару фотографий, на которых она позирует в купальнике на фоне заснеженных гор. В какой-то момент рискованная фотосессия пошла не так.
Бузова почти по пояс провалилась в снег во время юмористического монолога. "Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что-то пошло не так. Впрочем, как всегда, всем доброе утро. И с крещением. Можно считать, что окунулась в прорубь", — подписала публикацию знаменитость.
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Звёзды , Видео , Ольга Бузова
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