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Похудевшая Алла Пугачева и Максим Галкин совершили выход в свет 

Карельские вести + ещё 3 4 часа назад
Фото: Карельские вести
69-летняя певица Алла Пугачева и 42-летний шоумен Максим Галкин устроили светский выход. Супруги 20 января посетили концерт певицы Светланы Лободы.
Галкин показал совместное фото с женой в вечернем образе. На снимке телеведущий и певица позируют вместе со своими детьми, пятилетними двойняшками Гарри и Лизой. Супруги на фото уже в верхней одежде. Как понятно, дети остались дома. «У папы с мамой вечерний выход», — сообщил Максим.
Поклонники звездной пары оценили кадр и отметили, что Примадонна прекрасно выглядит. «Обалдеть! Алла Борисовна как будто время в обратную сторону запустила!», «Пугачева моложе Галкина», «Алла выглядит просто потрясающе!», «Ни с одним мужчиной Алла Борисовна не была такой красивой», — пишут в комментариях.
Николай Басков также посетил концерт Лободы и поделился кадром с мероприятия. Он сфотографировался с Пугачевой, Галкиным и Любовью Успенской. Черный наряд Аллы Борисовны подчеркнул то, как она похудела.
Весной прошлого года звезда эстрады рассказала, как похудела на таблетках от диабета. Ранее врач-диетолог заявила, что артистка сделала резекцию — операцию по урезанию желудка. Пугачева также сменила имидж с помощью своего стилиста Алишера: теперь она часто выбирает яркие молодежные наряды.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Николай Басков , Светлана Лобода , Максим Галкин , Алла Пугачева
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