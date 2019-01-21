Пугачева посетила концерт оправившейся после операции Лободы

Певице Светлане Лободе пришлось на долгое время отказаться от концертов из-за срочной операции на почке. Но теперь она вернулась к сценической деятельности и вышла к зрителям в Crocus City Hall. Поздравить звезду с заключительным концертом в Москве прибыли ее знаменитые старшие коллеги.

Это уже не первый раз, когда Алла Борисовна посещает шоу своей молодой коллеги. Ранее, в октябре прошлого года, две звезды эстрады сфотографировались в гримерке. К слову, в 2009 году «примадонна» ожидала, что Светлана станет победительницей «Евровидения» (тогда она представляла Украину), но ошиблась.

Напомним, что в конце 2018 года Лободе пришлось срочно прервать репетицию из-за сильной боли в спине. Обследование выявило проблему с почками.