Боня намекнула на новые отношения

Экс-участница шоу «Дом-2», модель и дизайнер Виктория Боня публиковала в сториз фото, где она в машине с новым кавалером.

Экс-участница шоу «Дом-2», модель и дизайнер Виктория Боня публиковала в сториз кадр, где она в машине с новым кавалером. На фотографии видно только руки, лежащие на переключателе скоростей. Таким образом, Боня намекнула, что в ее жизни появился новый мужчина.

Звезда интригует миллионы своих поклонников, которые удивлены, как такая девушка может долго оставаться в одиночестве. С начала года Виктория уже успела сообщить, что она улетела из Монако, отдохнула в Дубае и в Таиланде, а сейчас вернулась в Москву. На желание устроить личную жизнь после расставания с бывшим мужем Алексом Смерфитом Боня намекнула, публикуя романтические семейные картинки в «Инстаграме» и вопрошая: «Разве может быть что-то лучше?» Поклонники пожелали ей исполнения желаний, а такие картинки в ее жизни были не плодом воображения, а реальностью.