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Меган Маркл заподозрили в грандиозном обмане 

Дни.ру 3 часа назад
Пользователи Сети выдвинули предположение, что герцог и герцогиня Сассекские обратились к услугам суррогатной матери. Они утверждают, что Меган Маркл носит накладной живот.
Они внимательно изучили фотографии бывшей актрисы и заметили, что позы, которые принимает королевская особа, являются неестественными для беременной женщины. По их мнению, Меган Маркл носит накладной живот и аккуратно придерживает его на публике, чтобы обман случайно не раскрылся. На самом деле наследника принца Гарри вынашивает суррогатная мать.
Одним из первых на эту новость откликнулся Telegram-канал "Star News".
"У Меган Маркл накладное пузо! Изучив фото герцогини, диванные эксперты пришли к выводу, что нормальная беременная женщина не может так глубоко приседать и при этом держать ноги вместе. А ещё она постоянно держится за живот, чтобы, во-первых, не потерять его, а, во-вторых, чтобы никто не догадался, ребёночек типа пинается",
— написал автор.
"Дни.ру" тоже считают, что верить слухам "диванных экспертов" не стоит. И вместе с поклонниками с нетерпением ждут появления долгожданного ребенка на свет. Известно, что малыш родится уже этой весной.
Ранее представители монаршей семьи сообщили о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут в ближайшее время покинуть свой роскошный особняк в Котсуолд-Хилс. Одной из возможных причин стала проблема безопасности. Королевская охрана не может обеспечить супругам такую же хорошую защиту, как в Сандригемском дворце или в виндзорском особняке.
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