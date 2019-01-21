Виктория Бекхэм поделилась секретами своих тренировок

Фигура 44-летней экс-солистки популярной группы Spice Girls — предмет зависти многих девушек на планете. Но такое тело досталось Виктории не просто так. Хорошая форма — результат упорных тренировок.

В интервью изданию The Guardian модель и певица рассказала, что тренируется каждый день дома. Чтобы успеть отвезти детей в школу, она встает в 6 утра и приступает к упражнениям. Иногда прерывается — отвозит детей, а возвращаясь домой обязательно продолжает тренировку. Сначала бегает 7 километров, чередуя классический стиль и бег трусцой. Потом занимается с тренером: делает упражнения на руки и пресс.

Ежедневная активность не просто стала для Виктории частью рутины — певица призналась, что получает от тренировок настоящее удовольствие.