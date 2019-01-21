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«Беременность вам идет»: в Сети обсуждают круглый живот Кудрявцевой 

Дни.ру 2 часа назад
Лера Кудрявцева опубликовала фотографию с торжественного мероприятия, ведущей которого стала вместе с "натуральным блондином" Николаем Басковым. Для вечера Лера выбрала стильный черный наряд, в котором поклонники разглядели у нее круглый живот.
Как говорится, с корабля на бал. Только недавно Лера Кудрявцева наслаждалась отдыхом в экзотическом Омане, как уже ведет мероприятие в одном из самых шикарных банкетных залов Москвы — "Сафисе". Об этом стало известно из личного аккаунта популярной телеведущей в социальной сети Instagram.
В паре с Лерой Кудрявцевой на торжественном вечере работал "золотой голос России" Николай Басков. Совместной работе телеблондинка была рада. "так долго не виделись, что выгнали всех из гримерки И говорим, говорим, говорим — ааааа столько новостей, событий, что я в шоке 😱 Коляяяяя 🙈🙈🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — призналась в своих чувствах Лера Кудрявцева.
Для мероприятия и телеведущая и певец выбрали черные наряды: Николай — брюки и эффектный пиджак с блестящими вставками, Лера — стильное платье с фантазийными рукавами и тонким серебряным ремешком. Кстати, его положение на фигуре Кудрявцевой заставило многих подписчиков заподозрить, что она беременна.
"Лера шикарно всегда выглядите", "Лерочка, вы шикарны!", "Лера вы всегда умеете прекрасно выглядишь особенно беременность вам идет", "Ну просто загляденье, очень приятно видеть таланты!", "Ой беременна", "Тоже показалось, что беременна.. простите, если ошибаюсь", "Лерочка вы прекрасны", "Я обожаю Леру! Искренняя, простая, без закидонов!", "Лера, Вы всегда разная и неотразимая, красивая, обоятельная девушка!" — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.
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Звёзды , Видео , Николай Басков , Лера Кудрявцева
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