Тайны белокожих детей Майкла Джексона 

Американский поп-король Майкл Джексон скончался в 2009 году. У певца осталось трое детей: сын Принс Майкл, которому в феврале уже исполнится 22 года, дочь Пэрис-Майкл Кэтрин, которой в этом году стукнет 21, и ещё один сын Принс Майкл II, ему почти 16. Первых двух детей исполнителю якобы родила супруга Дэбби Роу, младшего — подарила суррогатная мать. Однако вокруг наследников постоянно ходят слухи. Был ли Майкл Джексон биологическим отцом своих детей? Почему и сыновья, и дочь темнокожего певца имеют светлую кожу? Зачем Джексон постоянно выводил детей в свет с закрытыми лицами? И кто сейчас претендует на роль отцов детей? Смотрите видео и узнайте тайны детей самого успешного в мире певца, чьи счета активно пополняются и после смерти.