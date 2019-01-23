11 звезд, которые после родов надели бикини

Эти звездные мамы «тест на купальник» сдали с первой попытки.

Каждая новоиспеченная мама ждет этот момент. Только вот кто-то с нетерпением и радостью, а у кого-то от мыслей о первом после родов фото в купальнике случается приступ паники.

В день рождения Ханны (23 января певица, молодая мама отпразднует 28-летие) мы отыскали в «Инстаграмах» звезд их первые после рождения детей фотографии в купальниках. «Летидор» предупреждает: завидовать — нехорошо!

Ханна, 28 лет

@offi_hanna

1 месяц и 5 дней. Столько времени потребовалось Ханне, чтобы ее тело после родов выглядело именно так.

Сами понимаете, столь серьезная трансформация и практически мгновенное возвращение к добеременной форме не могло не взволновать подписчиков известной певицы.

Буквально каждый интересовался подробностями чудесной диеты, которая помогла новоиспеченной маме в столь сжатые сроки восстановиться.

Ханна делать секрет из этого не стала. В одном из своих постов в «Инстаграме» жена генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова рассказала, как быстро сбросила вес.

Оказывается, девушка просто-напросто правильно питается и не ест никакой вредной пищи.

Но тут еще плюс гены, наверное и конечно, настрой!

Анастасия Костенко, 24 года

@kostenko.94

10 июля на свет появилась малышка Милана, а уже спустя 6 дней супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала подписчикам свое фото в лосинах и коротком топе, оголявшем практически идеальный живот.

В конце августа Анастасия выложила в своем «Инстаграме» фото в бассейне и сообщила, что врачи наконец-то разрешили ей заниматься спортом.

А вот фото в купальнике в полный рост появилось в аккаунте обладательницы титула «Вторая Вице-Мисс Россия» (его Костенко завоевала в 2014 году — Прим.ред.) в конце декабря, когда новоиспеченные родители отдыхали на Мальдивах.

Анастасия Шубская, 25 лет

@nastyashubskaya

А вот жена Александра Овечкина примерила купальник меньше чем через две недели после родов. 18 августа на свет появился первенец супругов, а уже 1 сентября Анастасия Шубская показала свою фигуру и рассказала о периоде восстановления после родов.

Девушка призналась, что во время беременности набрала 21 кг, а спустя 2 дня после рождения маленького Сережи Анастасия потеряла уже 14 кг лишнего веса.

"Смущал только живот, но по совету подруг, я сразу же одела незаменимую послеродовую вещь — утягивающий бандаж, и буквально через 3 дня, живот практически ушёл!"

— откровенничала в своем «Инстаграме» супруга хоккеиста.

Чтобы через 13 дней после родов выглядеть настолько хорошо, Шубская придерживается дробного питания, не употребляя при этом в пищу мучные продукты, сладости, ходит на салонные процедуры и делает обертывания в домашних условиях.

Полина Гагарина, 31 год

@gagara1987

Нет, на следующий день после родов эта певица не проснулась с кубиками на прессе. Да и через месяц дважды мама Полина Гагарина не позировала своему супругу (Дмитрий Исхаков — известный фотограф — Прим.ред.) в откровенном бикини.

Фото в купальнике (слитном) Гагарина опубликовала в свое «Инстаграме» лишь почти через 3 месяца после рождения малышки Мии.

Полина приложила титанические усилия, чтобы избавиться от почти 25 килограммов набранного во время второй беременности веса. Однако, как признавалась звезда своим подписчикам, полностью вернуться к добеременной форме за 3 месяца ей не удалось:

"Но я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке — просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат".

Судя по тому, какую ошеломительную фигуру певица демонстрирует сейчас (она вместе с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах), ей удалось не только вернуться в идеальную форму, но и удержать вес на нужной для себя отметке.

Юлия Ковальчук, 36 лет

@juliakovalchuk

А вот Юлия Ковальчук по сравнению с большинством других звездных мам оказалась в этом плане весьма неторопливой девушкой. Первый после родов кадр в бикини известная певица опубликовала в своем «Инстаграме» почти через 5 месяцев после появления дочери на свет.

Поклонники были поражены, насколько великолепно выглядит Юлия. Но сама новоиспеченная мама, как выяснилось, на тот момент еще не считала свою фигуру идеальной.

В отдельном посте Ковальчук рассказала о своей программе возвращения к телу мечты:

"Никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день. Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно — качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках 😉".

Стоит ли говорить, что сейчас мама Амелии (девочке на данный момент 1 год и 3 месяца — Прим.ред.) в превосходной форме?

Анна Цуканова-Котт, 29 лет

@anna_tsukanova_kott

Если вы считаете, что после рождения второго ребенка невозможно за пару недель привести фигуру в форму до такой степени, чтобы без стеснения щеголять по пляжу в купальнике, посмотрите на эту актрису. 20 июня 2018 года Анна Цуканова-Котт рассказала поклонникам, что подарила своему сыну Михаилу младшую сестренку. А 7 июля в ее «Инстаграме» появился первый кадр, на котором можно увидеть подтянутую фигуру жены режиссера Александра Котта

Анна откровенно призналась поклонникам, что во время беременности ей очень хотелось «вредностей», но она заедала тягу к сладостям и булкам фруктами, смузи и другой здоровой едой. К тому же, звездная мама уменьшила количество соли в своем рационе.

Результат, как говорится, налицо.

Елена Захарова, 43 года

@lenazaharova57

Как и Юлия Ковальчук, известная актриса Елена Захарова с демонстрацией фото в бикини после рождения ребенка особо не торопилась. Подтянутую фигуру звезда сериалов «Кадетство», «Кремлевские курсанты» продемонстрировала лишь спустя полгода после рождения дочери.

В своем аккаунте Захарова опубликовала кадры с сочинского пляжа, где в июне традиционно проходит фестиваль «Кинотавр».

Поклонники звездной мамы удивились, как в столь короткий срок можно было добиться таких результатов.

Отдельных постов о своем восстановлении Елена не делала, зато публиковала кадры из спортивного зала. По всей видимости, кроме собственной силы воли, звезда может сказать спасибо эллиптическому тренажеру, на котором с удовольствием занималась.

Рита Дакота, 28 лет

@ritadakota

Многие скажут, что Рита Дакота стала мамой в очень «удобное» время — в конце октября, когда до пляжного сезона оставалось почти полгода. Но у известной певицы лето с фотографиями солнечного Бали началось уже через 2,5 месяца после появления малышки Мии на свет.

12 января 2017 года в ее «Инстаграме» появился первый кадр в черном слитном купальнике с длинными рукавами, а спустя 3 дня — в бикини. Однако если первое фото очень понравилось поклонникам, то во втором многие разглядели «следы» фотошопа.

Разбираться в тонкостях искусства ретуши мы не будем. Тем более, Рита не скрывала, что для красивых фото выбирает «удачную позу» и «все втягивает». Вспомним лишь откровенный пост певицы о ее ожиданиях по возвращению в форму после родов и реальности:

"Я бы хотела написать «как легко мне худеется после родов с волшебной пилюлей из вытяжки спинного мозга самки таракана», которую можно купить по прямой ссылке в шапке моего профиля всего за 9.999р, но это неправда. Худеется тяжело, как и всегда худелось".

Анна Седокова, 36 лет

@annasedokova

А вот эту известную певицу вполне можно назвать самой смелой девушкой нашего рейтинга. Анна Седокова показала, как выглядит в купальнике всего через неделю после рождения третьего ребенка.

Да, именно так многодетная мама выглядит спустя несколько дней после выписки из роддома.

И это все при том, что незадолго до появления на свет сына Гектора Анна весила почти 80 кг.

В чем секрет, спросите вы. Секрет в том, что мама троих детей вряд ли может себе позволить часами нежиться на шезлонге. Как видим, в данном случае, этот фактор играет за Седокову. А точнее за ее тонкую талию.

Нюша, 28 лет

@nyusha_nyusha

В данный момент певица, которая стала мамой в начале ноября 2018 года, еще не может сказать «Да, я довольно своей фигурой и нахожусь сейчас в своей лучшей форме». Однако она работает над собой, чтобы сделать это уже в самое ближайшее время.

И первое фото Нюши в купальнике наглядно демонстрируют, что звезда уже очень близка к своей цели.

За 2 дня до Нового года новоиспеченная мама опубликовала в своем «Инстаграме» кадр в слитном купальнике. Для всех интересующихся Нюшиными секретами похудения стоит знать, что главную ставку в возвращении в добеременную форму звезда делает на танцы и спорт.

Милана Кержакова, 25 лет

@milana_tulpanova

Во время беременности экс-супруга Александра Кержакова прибавила 22 килограмма. И это все при том, что Милана — девушка очень миниатюрная, ее рост 160 см.

Поклонники звездной семьи гадали, как быстро после такой прибавки в весе Милана рискнет продемонстрировать фигуру в купальнике. Правы были те, кто полагал, что на восстановление девушка потратит не больше двух месяцев.

Правда вот ошиблись подписчики в том, что для первого фото в купальнике молодой маме пришлось мучить себя диетами и спортом.

"О диете, о том, чтобы скинуть лишние килограммы, убрать целлюлит, я тогда даже и не думала. Я жила в какой-то такой прострации, в собственном мире, и мне было вообще не до чего. Так что моя диета не связана ни с чем веселым, ровно так же как и не связана с какими-либо самоограничениями. Она связана с нашей трагедией",

— говорила Милана в интервью «Летидору».

Напомним, за неделю до рождения сына Артемия в 2017 году в результате несчастного случая погиб отец Миланы сенатор Вадим Тюльпанов

В цитатах авторов орфография и пунктуация героев сохранены