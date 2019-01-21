Иван Ургант показал красавиц-дочерей

Иван Ургант редко выставляет не показ свою личную жизнь. Но почему-то в этот раз решил изменить правилам и опубликовал в Instagram несколько семейных фотографий. Первый снимок, где запечатлена младшая Валерия, артист подписал следующим образом: «Читая вслух ребёнку "Один день из жизни Ивана Денисовича", вы отвлекаете его от кофе и сигарет».

На следующем снимке Иван позирует с падчерицей Эрикой и старшей дочкой Ниной. Вместе они пришли на баскетбольный матч. «Для вас, любители утреннего баскетбола!», — подписал эти фото Иван.

В следующем посте Иван опубликовал снимок супруги Натальи Кикнадзе с младшей Валерией на прогулке.

Подписчики Урганта не поскупились на комплименты в адрес самого Ивана и его красавиц-наследниц. Младшей приписали сходство с бабушкой Ниной. «Красивая семейка», «Иван, вас можно только поздравить», — написали они.